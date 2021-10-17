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    Дочь Билла Гейтса вышла замуж за египетского конкуриста (фото)

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    23-летняя Дженнифер Катарина Гейтс, дочь одного из самых богатых людей мира, основателя Microsoft Билла Гейтса - Дочь Билла Гейтса вышла замуж за египетского конкуриста (фото)
    23-летняя Дженнифер Катарина Гейтс, дочь одного из самых богатых людей мира, основателя Microsoft Билла Гейтса
    instagram.com/jenniferkgates/

    Наэль — конкурист, занимается конным видом спорта, участвует в состязаниях верховых лошадей

    23-летняя Дженнифер Катарина Гейтс, дочь одного из самых богатых людей мира, основателя Microsoft Билла Гейтса, вышла замуж. Ее возлюбленным стал египетский спортсмен Наэль Нассара. 15 и 16 октября состоялись сразу две свадебные церемонии: одна − в мусульманских традициях для близких, вторая − более масштабная на 300 гостей, где уже среди приглашенных были политики и знаменитости.

    Свадебные празднования прошли в округе Вестчестер на конной ферме, которую Дженнифер подарили родители в честь окончания Стэнфордского университета. Билл и Мелинда Гейтс спустя два месяца после развода, несмотря на многие разногласия, вели дочь к алтарю вместе − это стало их первым совместным выходом.

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    Дочь Билла Гейтса вышла замуж за египетского конкуриста (фото)
    Дочь Билла Гейтса вышла замуж за египетского конкуриста (фото)
    Дочь Билла Гейтса вышла замуж за египетского конкуриста (фото)
    Дочь Билла Гейтса вышла замуж за египетского конкуриста (фото)
    Дочь Билла Гейтса вышла замуж за египетского конкуриста (фото)
    Дочь Билла Гейтса вышла замуж за египетского конкуриста (фото)
    Дочь Билла Гейтса вышла замуж за египетского конкуриста (фото)
    Дочь Билла Гейтса вышла замуж за египетского конкуриста (фото)
    instagram.com/jenniferkgates/

    Наэль − конкурист, занимается конным видом спорта, участвует в состязаниях верховых лошадей, где стоит задача преодолеть маршрут с препятствиями. С Дженнифер они познакомились во время учебы в Стэнфорде и сблизились как раз из-за любви к лошадям: он профессиональный наездник, а она серьезно увлекается конным спортом и принимает участие в соревнованиях. Об их помолвке стало известно зимой 2020 года.

    Ранее «Скотч» сообщал, что новый образ Зеленской вызвал оживленный спор в сети.

    Модный наряд Зеленской состоит из двух частей. Сдержанный верх с V-образным вырезом, подпоясанный поясом, и юбка с двумя широкими складками. Костюм Зеленской очень напоминает тот, который носила главная героиня Алисы Фрейндлих в фильме «Служебный роман».

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    Теги: знаменитости дети звезд шоу-бизнес
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    Дочь Билла Гейтса вышла замуж за египетского конкуриста (фото)