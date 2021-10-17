Дочь Билла Гейтса вышла замуж за египетского конкуриста (фото)

Наэль — конкурист, занимается конным видом спорта, участвует в состязаниях верховых лошадей

23-летняя Дженнифер Катарина Гейтс, дочь одного из самых богатых людей мира, основателя Microsoft Билла Гейтса, вышла замуж. Ее возлюбленным стал египетский спортсмен Наэль Нассара. 15 и 16 октября состоялись сразу две свадебные церемонии: одна − в мусульманских традициях для близких, вторая − более масштабная на 300 гостей, где уже среди приглашенных были политики и знаменитости.

Свадебные празднования прошли в округе Вестчестер на конной ферме, которую Дженнифер подарили родители в честь окончания Стэнфордского университета. Билл и Мелинда Гейтс спустя два месяца после развода, несмотря на многие разногласия, вели дочь к алтарю вместе − это стало их первым совместным выходом.

Наэль − конкурист, занимается конным видом спорта, участвует в состязаниях верховых лошадей, где стоит задача преодолеть маршрут с препятствиями. С Дженнифер они познакомились во время учебы в Стэнфорде и сблизились как раз из-за любви к лошадям: он профессиональный наездник, а она серьезно увлекается конным спортом и принимает участие в соревнованиях. Об их помолвке стало известно зимой 2020 года.

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Модный наряд Зеленской состоит из двух частей. Сдержанный верх с V-образным вырезом, подпоясанный поясом, и юбка с двумя широкими складками. Костюм Зеленской очень напоминает тот, который носила главная героиня Алисы Фрейндлих в фильме «Служебный роман».