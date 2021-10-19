Внучка Софии Ротару порадовала бабушку новыми фото из США

Девушка похвасталась новым образом

Внучка украинской певицы Софии Ротару, студентка и модель Соня Евдокименко опубликовала в своем Инстаграме яркие фото.

На снимках девушка позирует в голубом костюме и свитере. Дополняют образ брутальное колье и часы. В обуви выбор девушки пал на белые кроссовки.

«Будем вдохновляться! Поделитесь своей любимой цитатой», – подписала фото девушка.

В комментариях подписчики Софии не скупились на комплименты:

«Красавица», «Костюм моей мечты», «Вау, какая красивая», – комментируют фото пользователи сети.

Напомним, София Евдокименко – младшая дочь Светланы и Руслана Евдокименко, который является единственным сыном и продюсером Ротару. У Софии также есть старший брат Анатолий.

София Евдокименко учится в нью-йоркском Parsons For Design.

Вместе с возлюбленным Денисом Жадановым девушка живет в Майами. Там Соня строит карьеру модели, а Денис ведет бизнес. Сам Жаданов родом из Одессы. Он является предпринимателем, вице-президентом по маркетингу компании Readdle. Известно, что мужчина входит в рейтинг журнала Forbes «ТОП-30 предпринимателей Европы в сфере технологий».

Ранее «Скотч» сообщал, что новый образ Зеленской вызвал оживленный спор в сети.

Модный наряд Зеленской состоит из двух частей. Сдержанный верх с V-образным вырезом, подпоясанный поясом, и юбка с двумя широкими складками. Костюм Зеленской очень напоминает тот, который носила главная героиня Алисы Фрейндлих в фильме «Служебный роман».