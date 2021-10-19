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    Внучка Софии Ротару порадовала бабушку новыми фото из США

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    Модель Соня Евдокименко - Внучка Софии Ротару порадовала бабушку новыми фото из США
    Модель Соня Евдокименко
    instagram.com/iamsofiaeve/

    Девушка похвасталась новым образом

    Внучка украинской певицы Софии Ротару, студентка и модель Соня Евдокименко опубликовала в своем Инстаграме яркие фото.

    На снимках девушка позирует в голубом костюме и свитере. Дополняют образ брутальное колье и часы. В обуви выбор девушки пал на белые кроссовки.

    «Будем вдохновляться! Поделитесь своей любимой цитатой», – подписала фото девушка.

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    Внучка Софии Ротару порадовала бабушку новыми фото из США
    Внучка Софии Ротару порадовала бабушку новыми фото из США
    instagram.com/iamsofiaeve/

    В комментариях подписчики Софии не скупились на комплименты:

    «Красавица», «Костюм моей мечты», «Вау, какая красивая», – комментируют фото пользователи сети.

    Напомним, София Евдокименко – младшая дочь Светланы и Руслана Евдокименко, который является единственным сыном и продюсером Ротару. У Софии также есть старший брат Анатолий.

    София Евдокименко учится в нью-йоркском Parsons For Design.

    Вместе с возлюбленным Денисом Жадановым девушка живет в Майами. Там Соня строит карьеру модели, а Денис ведет бизнес. Сам Жаданов родом из Одессы. Он является предпринимателем, вице-президентом по маркетингу компании Readdle. Известно, что мужчина входит в рейтинг журнала Forbes «ТОП-30 предпринимателей Европы в сфере технологий».

    Ранее «Скотч» сообщал, что новый образ Зеленской вызвал оживленный спор в сети.

    Модный наряд Зеленской состоит из двух частей. Сдержанный верх с V-образным вырезом, подпоясанный поясом, и юбка с двумя широкими складками. Костюм Зеленской очень напоминает тот, который носила главная героиня Алисы Фрейндлих в фильме «Служебный роман».

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    Теги: знаменитости дети звезд шоу-бизнес
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    Внучка Софии Ротару порадовала бабушку новыми фото из США