55-летний Павлик умилил сеть фото с трехмесячным сыном

Артист показал сына-копию от молодой жены

Три месяца назад 27-летняя супруга певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова родила ему сына, которого назвали Михаилом. Отметим, что малыш невероятно похож на своего звездного отца.

На странице в Instagram молодой отец поделился снимком, сделанным во время отдыха в Турции. На нем Павлик держит на руках маленького Мишеньку и улыбается. «Релакс», – коротко подписал снимок артист.

Поклонники же Виктора Франковича отметили, что малыш – просто копия Павлика. «Как вы похожи – это чудо», «маленькое счастье».

Отметим, что Михаил первый общий сын Виктора Павлика и Екатерины Репяховой. У певца также есть дети от предыдущих отношений – сын Александр и дочь Кристина.

Также у Павлика был сын Павел от брака с танцовщицей Ларисой Созаевой. В августе 2020-го парень умер в 21 год после двухлетней борьбы с раком.

Ранее «Скотч» сообщал, что под картиной Пикассо нашли изображение обнаженной женщины.

Эксперты выявили изображение с помощью рентгенофлуоресцентного анализа – этот метод позволяет разделить слои на полотне.

Затем нейросеть обучили воссоздавать работу мазками в стиле Пикассо, после чего произведение распечатали на холсте с помощью 3D-принтера.