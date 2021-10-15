  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    55-летний Павлик умилил сеть фото с трехмесячным сыном

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Певец Виктор Павлик вместе с сыном - 55-летний Павлик умилил сеть фото с трехмесячным сыном
    Певец Виктор Павлик вместе с сыном
    instagram.com/viktorpavlik/

    Артист показал сына-копию от молодой жены

    Три месяца назад 27-летняя супруга певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова родила ему сына, которого назвали Михаилом. Отметим, что малыш невероятно похож на своего звездного отца.

    На странице в Instagram молодой отец поделился снимком, сделанным во время отдыха в Турции. На нем Павлик держит на руках маленького Мишеньку и улыбается. «Релакс», – коротко подписал снимок артист.

    Поклонники же Виктора Франковича отметили, что малыш – просто копия Павлика. «Как вы похожи – это чудо», «маленькое счастье».

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    55-летний Павлик умилил сеть фото с трехмесячным сыном
    55-летний Павлик умилил сеть фото с трехмесячным сыном
    55-летний Павлик умилил сеть фото с трехмесячным сыном
    55-летний Павлик умилил сеть фото с трехмесячным сыном
    instagram.com/viktorpavlik/

    Отметим, что Михаил первый общий сын Виктора Павлика и Екатерины Репяховой. У певца также есть дети от предыдущих отношений – сын Александр и дочь Кристина.

    Также у Павлика был сын Павел от брака с танцовщицей Ларисой Созаевой. В августе 2020-го парень умер в 21 год после двухлетней борьбы с раком.

    Ранее «Скотч» сообщал, что под картиной Пикассо нашли изображение обнаженной женщины.

    Эксперты выявили изображение с помощью рентгенофлуоресцентного анализа – этот метод позволяет разделить слои на полотне.

    Затем нейросеть обучили воссоздавать работу мазками в стиле Пикассо, после чего произведение распечатали на холсте с помощью 3D-принтера.

    Читайте также: «Какая романтика». Ирина Билык заинтриговала снимком с красивым мужчиной (фото)
    Теги: знаменитости дети звезд дети шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    55-летний Павлик умилил сеть фото с трехмесячным сыном