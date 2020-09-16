Белорусская таможня проверила «Гарри Поттера» на наличие призывов к свержению власти



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На одной из региональных таможен у сотрудника издательства потребовали «информацию о том, что в книге нет призывов к свержению действующей власти»

Издательство представило письмо, которое ему пришлось направить в ответ на запрос таможни. Однако официальные представители ведомства отрицают, что предъявляли такие требования.

Белорусская таможня потребовала от издательства «Янушкевич» отчитаться о том, что в книге «Гарри Поттер и темная комната», которая в ближайшее время должна выйти в переводе на белорусском языке, нет призывов к свержению действующей власти. Первым об этом сообщил телеграм-канал Nexta, позже информацию Tut. by подтвердили в издательстве.

Представители «Янушкевича» рассказали, что тираж книги был напечатан в Литве, а на 26 сентября запланирован старт его продаж в Беларуси. Как передает портал, 15 сентября на одной из региональных таможен у сотрудника издательства потребовали «информацию о том, что в книге нет призывов к свержению действующей власти».

В ответ «Янушкевич» подготовило письменную справку и предоставило ее «в таможенные органы по месту требования». В опубликованном скане документа говорится, что в книге нет материалов, направленных на разжигание какой-либо розни, призывов к экстремизму, пропаганды фашизма и терроризма, а также «призывов к насильственному свержению существующей власти».

Однако в Государственном таможенном комитете отрицают, что предъявляли такие требования издательству. В ведомстве также добавили, что «никаких изменений в таможенное законодательство в части ввоза печатной продукции не вносилось».

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