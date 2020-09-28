Белоснежная кошка с разноцветными глазами прославилась на весь мир (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Американка не только подарила Сансе дом, но и помогла ей стать звездой Instagram

Сложно представить, насколько удивителен кошачий мир. Все хвостатые животные по-своему прекрасны у уникальный, однако есть такие котики, чья внешность восхищает и захватывает дух. Именно так можно сказать про 5-летнюю Сансу, которую судьба одарила глазами разного цвета и дополнительными пальцами на передних лапках.

Однако необычную внешность по-достоинству оценили не все: предыдущие хозяева решили избавиться от Сансы, когда той было всего 1,5 года. К счастью, на ее пути появились девушка Карен, влюбившаяся в белоснежную кошку с первого взгляда.

Американка не только подарила Сансе дом, но и помогла ей стать звездой Instagram.

«Мы с мужем забрали себе Сансу в 2016 году. В приюте нам не рассказали о причинах, по которым прошлые хозяева ее оставили. Нас совсем не смутило, что у кошки полидактилия (отклонение, характеризующееся наличием лишних пальцев) и гетерохромия (разный цвет глаз). Мы, наоборот, считаем, что эти особенности делают ее только прекраснее», — рассказала Карен.

Спустя какое-то время девушка решила создать для своей питомицы аккаунт в Instagram, на который за короткое количество времени подписались более 25 тысяч человек.

Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в €100 тысяч.

По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»