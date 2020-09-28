В Лондоне выставлен на продажу самый узкий дом. Как он выглядит внутри (фото)



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Раньше в этом здании находился шляпный магазин

В Лондоне помимо всем известных достопримечательностей есть ещё и уникальный дом, который официально считается самым узким домом города. Его ширина составляет всего 1,8 метра. И если вам кажется, что это делает его совершенно непригодным для жизни, то вы сильно ошибаетесь.

Хоть этого и не увидишь невооружённым глазом, но общая площадь дома составляет аж 96 квадратных метров, и сейчас он выставлен на продажу. А это значит, что мы можем увидеть снимки этого дома с секретом и узнать, как же в нём умещается столько пространства!

Кирпичный товарищ, выкрашенный в синий цвет, и есть тот самый узкий дом. Поверить, что за внешней малогабаритностью скрывается пространство, не требующее ходьбы полубоком — крайне сложно. Но на деле это настоящие пятиэтажные апартаменты с двумя гостиными, двумя спальнями, двумя ванными комнатами, кухней и открытой террасой с садом.

Раньше в этом здании находился шляпный магазин, и едва ли кто-то мог предположить, что из него получится такой славный и пригодный для жизни дом. Но качественный ремонт и правильное использование пространства делают своё дело!

Владельцем дома является лондонский юрист, который решил продать дом исключительно в связи с переездом. Стоимость своей недвижимости он оценил в 950 тысяч фунтов.

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