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    Жизнь

    Бен Аффлек проводит время с Линдси Шукус

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    <span>Бен Аффлек</span> - Бен Аффлек проводит время с Линдси Шукус
    Бен Аффлек

    В августе прошлого года стало известно о том, что роман Бена Аффлека и Линдси Шукус подошел к концу

    О причинах расставания можно только гадать, но практически сразу после разрыва актер завел новые отношения с моделью Playboy Шоной Секстон. Впрочем, и этот роман Аффлека долго не продлился.

    Сейчас же источники сообщают, что Бен возобновил общение с Линдси. Пара проводит время вместе, но связывают их лишь дружеские отношения.

    «Они решили остаться друзьями. Бен наслаждается общением с ней, но он больше сфокусирован на детях и карьере. Они оба такие, поэтому им было очень сложно поддерживать романтические отношения», — рассказал инсайдер.

    Будучи в отношениях Бен и Линдси жили на два города: Нью-Йорк, где работает Шукус, и Лос-Анджелес, где живет Аффлек и его дети с экс-супругой. Источники называют расстояние одним из главным факторов их разрыва.

    Напомним, что слухи о романе Бена Аффлека и продюсера телешоу Saturday Night Live Линдси Шукус появились в 2014, когда актер еще был женат на Дженнифер Гарнер. Пара перестала скрывать свои отношения лишь в 2017 году, спустя два года после развода актера.

    Джерело: graziamagazine.ru

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