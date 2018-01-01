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    Беременная Джамала трогательно поздравила маму в соцсети

    Украинская певица поделилась с поклонниками архивными снимками
    Беременная украинская певица Джамала поздравила свою маму Галину Тумасову с днем рождения. На своей странице в соцсети артистка опубликовала серию семейных фото, где изображены ее близкие люди. Кроме мамы на фото Джамалы предстают ее сестра Эвелина и отец Алим Джамаладинов.  «У меня самая лучшая мама на всей планете Земля! Советник,
    • Сьогодні, 16:13
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    Певица Джамала с сестрой и мамой
    Певица Джамала с сестрой и мамой

    Украинская певица поделилась с поклонниками архивными снимками

    Беременная украинская певица Джамала поздравила свою маму Галину Тумасову с днем рождения.

    На своей странице в соцсети артистка опубликовала серию семейных фото, где изображены ее близкие люди. Кроме мамы на фото Джамалы предстают ее сестра Эвелина и отец Алим Джамаладинов. 

    «У меня самая лучшая мама на всей планете Земля! Советник, защитник, наставник, критик, «хвалитель».. Можно перечислять бесконечно. Я тебя очень люблю! Здоровья тебе, мамулечка! Обожаю тебя!!! С Днем рождения!», - трогательно подписала фотографии певица.

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    Беременная Джамала трогательно поздравила маму в соцсети
    Беременная Джамала трогательно поздравила маму в соцсети
    Беременная Джамала трогательно поздравила маму в соцсети
    Беременная Джамала трогательно поздравила маму в соцсети

    Напомним, что недавно украинская певица и победительница международного песенного конкурса «Евровидение-2016» рассказала, что уже выбрала имя для малыша и написала колыбельную.  Также, артистка намекнула, что планирует  стать мамой до старта прямых эфиров шоу « Голос Країни»


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