Беременная Джамала трогательно поздравила маму в соцсети

Украинская певица поделилась с поклонниками архивными снимками

Беременная украинская певица Джамала поздравила свою маму Галину Тумасову с днем рождения. На своей странице в соцсети артистка опубликовала серию семейных фото, где изображены ее близкие люди. Кроме мамы на фото Джамалы предстают ее сестра Эвелина и отец Алим Джамаладинов. «У меня самая лучшая мама на всей планете Земля! Советник,



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Певица Джамала с сестрой и мамой

Украинская певица поделилась с поклонниками архивными снимками

Беременная украинская певица Джамала поздравила свою маму Галину Тумасову с днем рождения.

На своей странице в соцсети артистка опубликовала серию семейных фото, где изображены ее близкие люди. Кроме мамы на фото Джамалы предстают ее сестра Эвелина и отец Алим Джамаладинов.

«У меня самая лучшая мама на всей планете Земля! Советник, защитник, наставник, критик, «хвалитель».. Можно перечислять бесконечно. Я тебя очень люблю! Здоровья тебе, мамулечка! Обожаю тебя!!! С Днем рождения!», - трогательно подписала фотографии певица.

Напомним, что недавно украинская певица и победительница международного песенного конкурса «Евровидение-2016» рассказала, что уже выбрала имя для малыша и написала колыбельную. Также, артистка намекнула, что планирует стать мамой до старта прямых эфиров шоу « Голос Країни»



