Беременная Джамала призналась, что родит до прямых эфиров «Голоса країни»

Популярная украинская певица рассказала, как протекает беременность

В откровенном интервью Кате Осадчей из программы «Світське життя» победительница международного песенного конкурса «Евровидение-2016» и звездный тренер проекта «Голос країни» рассказала, как ей удается совмещать работу с беременностью. «Мне кажется, что большинство украинских женщин в



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Джамала

Популярная украинская певица рассказала, как протекает беременность

В откровенном интервью Кате Осадчей из программы «Світське життя» победительница международного песенного конкурса «Евровидение-2016» и звездный тренер проекта «Голос країни» рассказала, как ей удается совмещать работу с беременностью.

«Мне кажется, что большинство украинских женщин в положении работают до последнего. Почему нет? Беременность – это не болезнь», - отметила певица.

Также артистка отметила, что несмотря на внушительный срок беременности, она старается дать максимум знаний и уделить максимум времени каждому участнику команды. Кроме того, украинской певице удается ходить на плаванье, занятия йогой и много гулять.

«У меня нет таких прихотей: «Хочу апельсинов посреди ночи». Мне кажется, что это такие приколы для манипулирования мужчинами в тот момент, когда ты хочешь внимания», - отметила артистка.

А на вопрос ведущей программы «Світське життя», с какого прямого эфира Джамала отправится в роддом, она ответила: «Я думаю, что не дойдет к прямым эфирам. Думаю, это будет раньше. И на прямых эфирах, я очень надеюсь, буду уже мамой».