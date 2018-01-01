Беременная Джамала призналась, что родит до прямых эфиров «Голоса країни»
- Сьогодні, 18:21
-
Розсилка
Популярная украинская певица рассказала, как протекает беременность
В откровенном интервью Кате Осадчей из программы «Світське життя» победительница международного песенного конкурса «Евровидение-2016» и звездный тренер проекта «Голос країни» рассказала, как ей удается совмещать работу с беременностью.
«Мне кажется, что большинство украинских женщин в положении работают до последнего. Почему нет? Беременность – это не болезнь», - отметила певица.
Также артистка отметила, что несмотря на внушительный срок беременности, она старается дать максимум знаний и уделить максимум времени каждому участнику команды. Кроме того, украинской певице удается ходить на плаванье, занятия йогой и много гулять.
«У меня нет таких прихотей: «Хочу апельсинов посреди ночи». Мне кажется, что это такие приколы для манипулирования мужчинами в тот момент, когда ты хочешь внимания», - отметила артистка.
А на вопрос ведущей программы «Світське життя», с какого прямого эфира Джамала отправится в роддом, она ответила: «Я думаю, что не дойдет к прямым эфирам. Думаю, это будет раньше. И на прямых эфирах, я очень надеюсь, буду уже мамой».