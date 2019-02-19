Беременная Меган Маркл тайно поехала в отпуск в Нью-Йорк



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Меган Маркл

Супругу принца Гарри заметили за обедом с подругой в Ladurée в Сохо

Герцогиня Сассекская Меган тайно, без анонсирования своих планов, отправилась в Нью-Йорк, судя по всему, в небольшой отпуск. Жена принца Гарри была замечена в городе со своей подругой.

Маркл обедала в Ladurée в Сохо в субботу, 16 февраля. Девушку, с которой проводила время беременная Маркл, узнать не смогли. Но Меган в ее обществе выглядела счастливой и довольной.

Источники сообщили, что герцогиня Сассекская «прекрасно проводила время, смеялась», и, по-видимому, ее также видели в магазине детской одежды под названием Bonpoint. Во время своей короткой поездки Маркл, возможно, встретится еще и со стилистом Меган Малруни, поскольку она также приехала в эти дни в Нью-Йорк, и девушки долгое время были в хороших дружеских отношениях. Как передает Cosmopolitan, Маркл в настоящий момент готовится к поездке в Марокко, поэтому вряд ли она проведет много времени в Нью-Йорке.