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    Бешеные деньги. Стало известно, сколько королевская семья платит за «коммуналку»

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    Королевская семья - Бешеные деньги. Стало известно, сколько королевская семья платит за «коммуналку»
    Королевская семья
    Фото: Инстаграм

    Наиболее «прожорливым» ожидаемо оказался Букингемский дворец

    В рамках экологического мероприятия Earthshot принц Уильям вновь поднял тему экологии и разумного потребления природных ресурсов. Однако сама королевская семья далека от разумного потребления.

    Монаршие особы скрывали баснословные траты на электроэнергию. Один только Букингемский дворец, площадь которого составляет 77 тысяч квадратных метров, в год требует 1,1 млн фунтов на свое содержание.

    В целом недвижимость королевской семьи требует 2,5 млн фунтов в год на свое содержание, передает Express со ссылкой на исследование Uswitch.

    Ранее «Скотч» сообщал, что новый образ Зеленской вызвал оживленный спор в сети.

    Модный наряд Зеленской состоит из двух частей. Сдержанный верх с V-образным вырезом, подпоясанный поясом, и юбка с двумя широкими складками. Костюм Зеленской очень напоминает тот, который носила главная героиня Алисы Фрейндлих в фильме «Служебный роман».

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    Теги: знаменитости Принц Уильям шоу-бизнес
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    Бешеные деньги. Стало известно, сколько королевская семья платит за «коммуналку»