Наиболее «прожорливым» ожидаемо оказался Букингемский дворец

В рамках экологического мероприятия Earthshot принц Уильям вновь поднял тему экологии и разумного потребления природных ресурсов. Однако сама королевская семья далека от разумного потребления.

Монаршие особы скрывали баснословные траты на электроэнергию. Один только Букингемский дворец, площадь которого составляет 77 тысяч квадратных метров, в год требует 1,1 млн фунтов на свое содержание.

В целом недвижимость королевской семьи требует 2,5 млн фунтов в год на свое содержание, передает Express со ссылкой на исследование Uswitch.

Ранее «Скотч» сообщал, что новый образ Зеленской вызвал оживленный спор в сети.

Модный наряд Зеленской состоит из двух частей. Сдержанный верх с V-образным вырезом, подпоясанный поясом, и юбка с двумя широкими складками. Костюм Зеленской очень напоминает тот, который носила главная героиня Алисы Фрейндлих в фильме «Служебный роман».