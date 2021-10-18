Уже выше мамы. Тина Кароль умилила сеть фото с 12-летним сыном

Певица показала подросшего Вениамина

Украинская певица Тина Кароль прилетела в Великобританию в гости к сыну. Так, 12-летний Вениамин учится за границей. Мальчик на каникулы приезжает в Украину, впрочем, на этот раз артистка сама решила наведаться к наследнику. В своих Instagram-stories исполнительница показала, как гуляла с юношей по Лондону. На фотографии они появились, позируя на Тауэрскому мосту.

«Девочки, только с моего разрешения», – написала звезда.

Пользователи были ошеломлены, насколько вырос Веня. Об этом они написали в комментариях на фан-странице Кароль в Instagram.

Ранее «Скотч» сообщал, что новый образ Зеленской вызвал оживленный спор в сети.

Модный наряд Зеленской состоит из двух частей. Сдержанный верх с V-образным вырезом, подпоясанный поясом, и юбка с двумя широкими складками. Костюм Зеленской очень напоминает тот, который носила главная героиня Алисы Фрейндлих в фильме «Служебный роман».