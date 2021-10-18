  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Юлия Мендель порадовала фанатов дерзкой фотосессией

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Юлия Мендель - Юлия Мендель порадовала фанатов дерзкой фотосессией
    Юлия Мендель
    instagram.com/iuliia_mendel

    Девушка позировала в новой фотосессии

    Бывшая пресс-секретарь президента Украины не прекращает экспериментировать с образами и демонстрировать свои перевоплощения подписчикам.

    Экс-пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского — Юлия Мендель, снялась в стильной фотосессии авторства Vitalii Rudenko. Несколько снимков она показала на своей странице в Instagram.

    На первом черно-белом снимке экс-пресс-секретаря просто не узнать. Она позировала перед объективом фотокамеры в наряде в рубчик с широкими брюками, который дополнила ботинками на грубой подошве. Идеально ровная укладка и макияж завершили лук Мендель.

    instagram.com/iuliia_mendel
    instagram.com/iuliia_mendel

    «Боль позволяет почувствовать силу», — подписала она снимок.

    На другом фото Юлия предстала в черных брюках-клеш и голубой рубашке, завязанной на талии. Под рубашкой отсутствовало белье, что придало ее аутфиту пикантности. Ее образ дополнила прическа с мокрым эффектом и макияж с акцентом на глазах.

    Ранее «Скотч» сообщал, что новый образ Зеленской вызвал оживленный спор в сети.

    Модный наряд Зеленской состоит из двух частей. Сдержанный верх с V-образным вырезом, подпоясанный поясом, и юбка с двумя широкими складками. Костюм Зеленской очень напоминает тот, который носила главная героиня Алисы Фрейндлих в фильме «Служебный роман».

    Читайте также: «Мисс Украина Вселенная»: как прошло яркое шоу (фоторепортаж)
    Теги: знаменитости Юлия Мендель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Юлия Мендель порадовала фанатов дерзкой фотосессией