Юлия Мендель порадовала фанатов дерзкой фотосессией

Девушка позировала в новой фотосессии

Бывшая пресс-секретарь президента Украины не прекращает экспериментировать с образами и демонстрировать свои перевоплощения подписчикам.

Экс-пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского — Юлия Мендель, снялась в стильной фотосессии авторства Vitalii Rudenko. Несколько снимков она показала на своей странице в Instagram.

На первом черно-белом снимке экс-пресс-секретаря просто не узнать. Она позировала перед объективом фотокамеры в наряде в рубчик с широкими брюками, который дополнила ботинками на грубой подошве. Идеально ровная укладка и макияж завершили лук Мендель.

instagram.com/iuliia_mendel

«Боль позволяет почувствовать силу», — подписала она снимок.

На другом фото Юлия предстала в черных брюках-клеш и голубой рубашке, завязанной на талии. Под рубашкой отсутствовало белье, что придало ее аутфиту пикантности. Ее образ дополнила прическа с мокрым эффектом и макияж с акцентом на глазах.

Ранее «Скотч» сообщал, что новый образ Зеленской вызвал оживленный спор в сети.

Модный наряд Зеленской состоит из двух частей. Сдержанный верх с V-образным вырезом, подпоясанный поясом, и юбка с двумя широкими складками. Костюм Зеленской очень напоминает тот, который носила главная героиня Алисы Фрейндлих в фильме «Служебный роман».