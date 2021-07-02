Без маски и дистанции. Юлия Тимошенко затискала людей на рынке в Тернополе (видео)

Тимошенко заверила, что будет вместе с народом в судах и бороться за сотни фермерских хозяйств

После того, как стартовала земельная реформа, которую раскритиковала нардепка Юлия Тимошенко, она активно «пошла в народ». Сегодня, 2 июля, глава «Батькивщины» выбрала платформой для своего выступления центральный рынок Тернополя.

Юлию Тимошенко очень радостно встречали на рынке, все желающие обнимались и фотографировались. А наиболее искренние фанаты подарили политику мягкую игрушку в виде красного сердца.

Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.