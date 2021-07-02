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    Без маски и дистанции. Юлия Тимошенко затискала людей на рынке в Тернополе (видео)

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    Тимошенко выступила на центральном рынке Тернополя Скриншот фото: видео Юлии Тимошенко - Без маски и дистанции. Юлия Тимошенко затискала людей на рынке в Тернополе (видео)

    Тимошенко выступила на центральном рынке Тернополя

    Скриншот фото: видео Юлии Тимошенко

    Тимошенко заверила, что будет вместе с народом в судах и бороться за сотни фермерских хозяйств

    После того, как стартовала земельная реформа, которую раскритиковала нардепка Юлия Тимошенко, она активно «пошла в народ». Сегодня, 2 июля, глава «Батькивщины» выбрала платформой для своего выступления центральный рынок Тернополя.

    Юлию Тимошенко очень радостно встречали на рынке, все желающие обнимались и фотографировались. А наиболее искренние фанаты подарили политику мягкую игрушку в виде красного сердца.

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    Без маски и дистанции. Юлия Тимошенко затискала людей на рынке в Тернополе (видео)
    Без маски и дистанции. Юлия Тимошенко затискала людей на рынке в Тернополе (видео)
    Без маски и дистанции. Юлия Тимошенко затискала людей на рынке в Тернополе (видео)

    Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

    Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

    Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.

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    Теги: Юлия Тимошенко курьез
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    Без маски и дистанции. Юлия Тимошенко затискала людей на рынке в Тернополе (видео)