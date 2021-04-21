Близкий друг Елизаветы II умер в день похорон принца Филиппа

Мужчина скончался в возрасте 86 лет

Сэр Майкл Освальд был приближенным 94-летней Елизаветы II с 1970 года. Близкий друг правящей монаршей особы боролся с тяжелой болезнью. Его сердце остановилось в день, когда Британия и королева прощались с принцем Филиппом. Елизавета II глубоко опечалена утратой двух человек, которые были рядом с ней большую часть ее жизни.

Освальд пришел в королевскую семью на должность советчика по лошадиным гонкам королевы-матери. Он занимал этот пост с 1970-го и до самой смерти монаршей особы. За это время он очень сблизился с Елизаветой II. Сэр Майкл управлял королевской конюшней. Мужчина всегда сопровождал королеву на скачках.

«Майкл всегда говорил, что у него самая замечательная работа, которую он мог когда-либо иметь. Муж смеялся, что работал бы на ней, даже если бы был очень богатым человеком», — передает слова жены сэра Освальда Daily Mail.

Сэр Майкл Освальд и королева Елизавета

Британцы посочувствовали Елизавете II. Многие выразили свои соболезнования и пожелали королеве держаться в это непростое время. «Это просто двойной удар для Ее Величества», «Очень жаль Елизавету II», «Какой трагический день для Ее Величества... Надеюсь, родные помогут ей развеяться от мрачных мыслей», — написали пользователи.

Напомним, похороны принца Филиппа состоялись 17 апреля в Виндзоре. Тело монарха в свинцовом гробу на модифицированном внедорожнике Land Rover Defender отвезли из дворца в часовню Святого Георгия. На отпевании присутствовали 30 самых близких людей герцога Эдинбургского.

Ранее «Скотч» рассказывал, как предприимчивый таец четыре раза женился и трижды развелся ради оплачиваемого отпуска.

Согласно тайваньскому законодательству, человек имеет право на восьмидневный оплачиваемый отпуск при вступлении в брак. Разумеется, работодателям тайваньца это не понравилось. Руководители банка, в котором он работал, быстро поняли, что он задумал, и сначала отказывали ему в предоставлении отпуска.