От принца Чарльза до принцессы Евгении: кто станет преемником Елизаветы II

Пока королева Великобритании продолжает работать

После смерти принца Филиппа Елизавета II вернулась к работе спустя три дня. Пока 94-летняя королева не планирует оставлять свой трон, на который взошла еще в 1952 году. Конечно, как писали таблоиды, смерть мужа «опустошила ее», но Елизавета II отличается сильным характером, поэтому эксперты считают, что она сконцентрируется на работе. Тем не менее Us Weekly предлагает взглянуть на список ее преемников.

Первым в нем значится старший сын Елизаветы и Филиппа — принц Чарльз. Хотя, как сообщают некоторые британские СМИ, вероятнее всего, следующим королем Великобритании станет его старший сын, принц Уильям. В списке королевских преемников он занимает вторую позицию. Сразу после герцога Кембриджского в очереди на престол числятся трое его детей: семилетний принц Джордж, пятилетняя принцесса Шарлотта и двухлетний принц Луи.

Шестое место занимает принц Гарри, а следом за ним располагается Арчи Харрисон — сын герцогов Сассекских. На восьмой строчке находится 61-летний принц Эндрю — третий ребенок и второй сын Елизаветы и принца Филиппа. А девятую и десятую занимают две его дочки: принцессы Евгения, которая недавно родила первенца, и Беатрис.

Ранее «Скотч» показывал фото нигерийского бездомногог, который стал звездой благодаря случайной встрече с дизайнером.

Парень по имени Али спал под мостом в городе Икеджа, Нигерия. По случайности там же назначил съемку дизайнер по имени Афолаби. Парень, который должен был сниматься, опаздывал, поэтому Афолаби решил быстро найти ему замену. Его взгляд упал на Али, который дремал на рельсах, и дизайнер понял, что парень — прирожденная модель.

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