Предприимчивый таец четыре раза женился и трижды развелся ради оплачиваемого отпуска

Разумеется, работодателям это не понравилось

Неизвестный мужчина из Тайбэя (Тайвань) придумал гениальный способ продления оплачиваемого отпуска: он четыре раза женился и трижды развелся всего за 37 дней.

Согласно тайваньскому законодательству, человек имеет право на восьмидневный оплачиваемый отпуск при вступлении в брак. Именно это мужчина и получил, когда женился в первый раз. Но восьми дней ему показалось мало, поэтому в последний день отпуска он развелся с женой, а на следующий день снова женился на ней и попросил еще одни оплачиваемые каникулы. После он повторил свой трюк еще дважды, получив в общей сложности 32 дня отпуска.

Разумеется, работодателям тайваньца это не понравилось. Руководители банка, в котором он работал, быстро поняли, что он задумал, и сначала отказывали ему в предоставлении отпуска, пишет Odditycentral.

Однако мужчина не собирался отступать и подал жалобу на работодателя в Городское бюро труда Тайбэя, обвинив банк в нарушении трудового законодательства. Бюро труда начало расследование дела и в итоге постановило, что банк действительно нарушил Трудовой кодекс. Банк подал апелляцию, но безуспешно. Руководству все равно пришлось предоставить хитрецу отпуск.

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