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    Жизнь

    Брэд Питт подкачался после развода с Анджелиной Джоли и показал голый торс

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    <p>Брэд Питт&nbsp;</p> <p>Фото: imdb</p> - Брэд Питт подкачался после развода с Анджелиной Джоли и показал голый торс

    Брэд Питт 

    Фото: imdb

    Близкий друг актера рассказал, как он набрал хорошую форму

    В одной из сцен фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» Питта снял футболку и показал голый торс, подтянутую фигуру и кубики пресса на животе. Поклонники Брэда пришли в восторг от физической формы актера. Фанаты отметили, что он стал выглядеть намного лучше, чем в браке с Анджелиной Джоли.

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    Брэд Питт подкачался после развода с Анджелиной Джоли и показал голый торс
    Брэд Питт подкачался после развода с Анджелиной Джоли и показал голый торс
    Брэд Питт подкачался после развода с Анджелиной Джоли и показал голый торс
    Брэд Питт подкачался после развода с Анджелиной Джоли и показал голый торс
    Брэд Питт подкачался после развода с Анджелиной Джоли и показал голый торс
    Брэд Питт подкачался после развода с Анджелиной Джоли и показал голый торс
    Брэд Питт подкачался после развода с Анджелиной Джоли и показал голый торс
    Брэд Питт подкачался после развода с Анджелиной Джоли и показал голый торс
    Брэд Питт подкачался после развода с Анджелиной Джоли и показал голый торс
    Брэд Питт подкачался после развода с Анджелиной Джоли и показал голый торс
    Брэд Питт подкачался после развода с Анджелиной Джоли и показал голый торс

    Питт бросил пить, стал посещать собрания анонимных алкоголиков. Главный голливудский мачо вернулся к здоровому образу жизни, начал заниматься спортом, увлекся велопрогулками. Брэд нанял повара, который готовит ему здоровую пищу. В итоге актер стал выглядеть как в свои лучшие годы.

    «Питт занимается спортом каждый день. Он полностью изменил свой образ жизни. И выглядит потрясающе», – поделился близкий друг актера.

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    образ жизни актер
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