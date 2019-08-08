Брэд Питт подкачался после развода с Анджелиной Джоли и показал голый торс



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Брэд Питт Фото: imdb

Близкий друг актера рассказал, как он набрал хорошую форму

В одной из сцен фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» Питта снял футболку и показал голый торс, подтянутую фигуру и кубики пресса на животе. Поклонники Брэда пришли в восторг от физической формы актера. Фанаты отметили, что он стал выглядеть намного лучше, чем в браке с Анджелиной Джоли.

Питт бросил пить, стал посещать собрания анонимных алкоголиков. Главный голливудский мачо вернулся к здоровому образу жизни, начал заниматься спортом, увлекся велопрогулками. Брэд нанял повара, который готовит ему здоровую пищу. В итоге актер стал выглядеть как в свои лучшие годы.

«Питт занимается спортом каждый день. Он полностью изменил свой образ жизни. И выглядит потрясающе», – поделился близкий друг актера.

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