Брэд Питт сыграет Божью коровку в новом боевике



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Голливудскому актеру Брэду Питту досталась главная роль смертельно опасного убийцы

Съемки «Скоростного поезда» планируют начать осенью этого года

Голливудский актер Брэд Питт готов исполнить главную мужскую роль в проекте Bullet Train («Скоростной поезд»), режиссера Дэвида Литча, создателя «Дэдпула-2». Фильм будет в жанре боевика и создан на основе произведения Котаро Исаки, сообщает Hollywood Reporter.

По сюжету это будет своеобразная смесь из «Воздушного маршала» с Лиамом Нисоном и «Скорости» с Киану Ривзом. Что самое забавное, Питту досталась роль персонажа по имени Божья коровка, который в итоге окажется суровым наемным убийцей. Несколько преступников оказываются запертыми в поезде, в процессе поездки они выясняют, что должны убить друг друга, а выжить удастся лишь одному из них.

Напомним, ранее Литч уже работал с Питтом на съемках «Дэдпула-2», тогда актеру досталась пятисекундная роль Человека-невидимки, за исполнение которой он получил не гонорар, а стакан кофе.

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