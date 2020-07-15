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    Жизнь

    Иванку Трамп застали на прогулке в наряде за две тысячи долларов (фото)

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    Дочь президента США Дональда Трампа Иванка - Иванку Трамп застали на прогулке в наряде за две тысячи долларов (фото)
    Дочь президента США Дональда Трампа Иванка

    Девушка надела маску в тон образа и босоножки на высоком каблуке

    Дочь президента США Дональда Трампа Иванка появилась на публике в дорогостоящем наряде, об этом сообщает Daily Mail.

    Американскую бизнесвумен засняли на улице Вашингтона в блузке с пышными рукавами и юбке длины макси с ремнем белого цвета. Стоимость наряда лондонского дизайнера Emilia Wickstead составляет $2065. Из аксессуаров на ней — золотая цепь.

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    Дочь президента США Дональда Трампа Иванка

    38-летняя Трамп также надела маску в тон образа и босоножки на высоком каблуке, а в руках она держит кожаную сумку Chanel за $4700.

    Читатели издания обругали внешний вид дочери президента в комментариях под размещенными снимками. «Деньги не могут купить вкус», «Интересно, сколько у нее вообще нарядов? Я думаю, 700», «Теперь понятно, куда уходят наши деньги, когда мы платим налоги, — на ее дорогие вещи», «Что за прокладка у нее на лице?», «Даже в такое время она пытается показать свой достаток нарядами за такую сумму. Отвратительно» — высказывались пользователи сети.

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