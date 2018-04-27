Британские журналисты рассекретили имя третьего ребенка Кейт Миддлтон

Промониторив зарегистрированные доменные имена, работники прессы предполагают, что сын принца Уильяма получит имя Альберт

Сотрудникам британского издания Daily Star удалось разузнать, какое имя вероятнее всего получит третий ребенок принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, который появился на свет 23 апреля. СМИ утверждают, что, скорее всего, ребенок будет назван Альбертом. Журналисты утверждают, что имя новорожденного малыша «случайно



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Принц Уильям и Кейт Миддлтон с новорожденным сыном

Промониторив зарегистрированные доменные имена, работники прессы предполагают, что сын принца Уильяма получит имя Альберт

Сотрудникам британского издания Daily Star удалось разузнать, какое имя вероятнее всего получит третий ребенок принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, который появился на свет 23 апреля. СМИ утверждают, что, скорее всего, ребенок будет назван Альбертом.

Журналисты утверждают, что имя новорожденного малыша «случайно раскрыл» Букингемский дворец. Так, при попытке набрать в поисковой строке www.royal.uk/prince-albert, выдается ответ: «Доступ запрещен».

Если же вводятся другие имена — к примеру, принц Александр или Артур, следует ответ: «Страница не найдена». Из этого журналисты сделали вывод, что страница зарезервирована для нового члена семьи по имени Альберт.

Напомним, что через два дня после рождения сына принц Уильям посетил Вестминстерское аббатство, где настоятель церкви Джерри Матепара пошутил по поводу долгожданного имени новорожденного ребенка: «Джерри, я хотел бы, чтобы это был Джерри». Герцог ответил: «Джерри — сильное имя».

Джерело: Обозреватель