Стало известно, кто станет шафером на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл

Разговоры о том, кто же станет шафером на свадьба принца Гарри и Меган Маркл, начались практически сразу после объявления о помолвке

Конечно, сомнений в том, что эта роль достанется кому-то, кроме принца Уильяма, было мало, но все же предлагались и другие варианты. Несколько минут назад Кенсингтонский дворец официально подтвердил эту информацию. Напомним, торжество принца Гарри и Меган Маркл состоится 19 мая. Церемонию бракосочетания проведет архиепископ Кентерберийский



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Принц Гарри с Меган Маркл и принцем Уильямом

Разговоры о том, кто же станет шафером на свадьба принца Гарри и Меган Маркл, начались практически сразу после объявления о помолвке

Конечно, сомнений в том, что эта роль достанется кому-то, кроме принца Уильяма, было мало, но все же предлагались и другие варианты.

Несколько минут назад Кенсингтонский дворец официально подтвердил эту информацию.

Напомним, торжество принца Гарри и Меган Маркл состоится 19 мая.

Церемонию бракосочетания проведет архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, а возглавит церковную службу в этот день епископ Дэвид Коннер, декан Виндзора.

Отметим, что накануне свадьбы Принц Гарри получил новую должность от Елизаветы II.

Согласно новому указу королевы, Гарри отныне назначается послом молодежи в британском Содружестве наций, в которое входят бывшие колониальные страны Великобритании. Принц Гарри будет работать над созданием связей между молодыми людьми и лидерами Содружества, а также поддерживать их в использовании площадки Содружества для решения социальных, экономических и экологических проблем своего поколения,- говорится в сообщении Букингемского дворца.

Джерело: Hello!