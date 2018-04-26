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    Стало известно, кто станет шафером на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл

    Разговоры о том, кто же станет шафером на свадьба принца Гарри и Меган Маркл, начались практически сразу после объявления о помолвке
    Конечно, сомнений в том, что эта роль достанется кому-то, кроме принца Уильяма, было мало, но все же предлагались и другие варианты. Несколько минут назад Кенсингтонский дворец официально подтвердил эту информацию. Напомним, торжество принца Гарри и Меган Маркл состоится 19 мая.  Церемонию бракосочетания проведет архиепископ Кентерберийский
    • 26 Квiтня, 20:01
    • Розсилка
    Принц Гарри с Меган Маркл и принцем Уильямом
    Принц Гарри с Меган Маркл и принцем Уильямом

    Разговоры о том, кто же станет шафером на свадьба принца Гарри и Меган Маркл, начались практически сразу после объявления о помолвке

    Конечно, сомнений в том, что эта роль достанется кому-то, кроме принца Уильяма, было мало, но все же предлагались и другие варианты.

    Несколько минут назад Кенсингтонский дворец официально подтвердил эту информацию.

    Напомним, торжество принца Гарри и Меган Маркл состоится 19 мая. 

    Церемонию бракосочетания проведет архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, а возглавит церковную службу в этот день епископ Дэвид Коннер, декан Виндзора.

    Отметим, что накануне свадьбы Принц Гарри получил новую должность от Елизаветы II.  

    Согласно новому указу королевы, Гарри отныне назначается послом молодежи в британском Содружестве наций, в которое входят бывшие колониальные страны Великобритании.  Принц Гарри будет работать над созданием связей между молодыми людьми и лидерами Содружества, а также поддерживать их в использовании площадки Содружества для решения социальных, экономических и экологических проблем своего поколения,- говорится в сообщении Букингемского дворца.

    Джерело: Hello!

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