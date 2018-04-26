Безграничная фантазия: Мама и дочери снимают невероятные сюжеты, не выходя из дома

Скрытая магия повседневных вещей на снимках фотографа Доминик Макканн

Фотографии детей всегда вызывают повышенный интерес. Но эта родительско-детская фотосессия особенная.

Молодая мама Доминик Макканн вместе с дочками придумывает и снимает интересные сюжеты. Всё, что для этого необходимо находится дома.

Главными атрибутами фотосессии стали обычные предметы, носки, вешалки, одеяла и тряпки.

Все то, что есть в квартире каждого из нас. Возможно, глядя на эти снимки и вам захочется сделать что-то невероятное с вашими детьми.