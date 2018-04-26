Безграничная фантазия: Мама и дочери снимают невероятные сюжеты, не выходя из дома
- 26 Квiтня, 07:01
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Розсилка
Скрытая магия повседневных вещей на снимках фотографа Доминик Макканн
Фотографии детей всегда вызывают повышенный интерес. Но эта родительско-детская фотосессия особенная.
Молодая мама Доминик Макканн вместе с дочками придумывает и снимает интересные сюжеты. Всё, что для этого необходимо находится дома.
Главными атрибутами фотосессии стали обычные предметы, носки, вешалки, одеяла и тряпки.
Все то, что есть в квартире каждого из нас. Возможно, глядя на эти снимки и вам захочется сделать что-то невероятное с вашими детьми.
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Джерело: Культурология