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    Безграничная фантазия: Мама и дочери снимают невероятные сюжеты, не выходя из дома

    Скрытая магия повседневных вещей на снимках фотографа Доминик Макканн
    Фотографии детей всегда вызывают повышенный интерес. Но эта родительско-детская фотосессия особенная. Молодая мама Доминик Макканн вместе с дочками придумывает и снимает интересные сюжеты. Всё, что для этого необходимо находится дома. Главными атрибутами фотосессии стали обычные предметы, носки, вешалки, одеяла и тряпки. Все то, что есть в
    • 26 Квiтня, 07:01
    • Розсилка

    Скрытая магия повседневных вещей на снимках фотографа Доминик Макканн

    Фотографии детей всегда вызывают повышенный интерес. Но эта родительско-детская фотосессия особенная.

    Молодая мама Доминик Макканн вместе с дочками придумывает и снимает интересные сюжеты. Всё, что для этого необходимо находится дома.

    Главными атрибутами фотосессии стали обычные предметы, носки, вешалки, одеяла и тряпки.

    Все то, что есть в квартире каждого из нас. Возможно, глядя на эти снимки и вам захочется сделать что-то невероятное с вашими детьми.

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    Безграничная фантазия: Мама и дочери снимают невероятные сюжеты, не выходя из дома
    Безграничная фантазия: Мама и дочери снимают невероятные сюжеты, не выходя из дома
    Безграничная фантазия: Мама и дочери снимают невероятные сюжеты, не выходя из дома
    Безграничная фантазия: Мама и дочери снимают невероятные сюжеты, не выходя из дома
    Безграничная фантазия: Мама и дочери снимают невероятные сюжеты, не выходя из дома
    Безграничная фантазия: Мама и дочери снимают невероятные сюжеты, не выходя из дома
    Безграничная фантазия: Мама и дочери снимают невероятные сюжеты, не выходя из дома
    Безграничная фантазия: Мама и дочери снимают невероятные сюжеты, не выходя из дома
    Безграничная фантазия: Мама и дочери снимают невероятные сюжеты, не выходя из дома
    Безграничная фантазия: Мама и дочери снимают невероятные сюжеты, не выходя из дома
    Безграничная фантазия: Мама и дочери снимают невероятные сюжеты, не выходя из дома
    Безграничная фантазия: Мама и дочери снимают невероятные сюжеты, не выходя из дома
    Безграничная фантазия: Мама и дочери снимают невероятные сюжеты, не выходя из дома
    Безграничная фантазия: Мама и дочери снимают невероятные сюжеты, не выходя из дома
    Безграничная фантазия: Мама и дочери снимают невероятные сюжеты, не выходя из дома
    Безграничная фантазия: Мама и дочери снимают невероятные сюжеты, не выходя из дома
    Безграничная фантазия: Мама и дочери снимают невероятные сюжеты, не выходя из дома

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    Джерело: Культурология

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