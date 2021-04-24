Украинская певица оправдала употребление наркотиков тем, что уже давно в шоу-бизнесе

Певица даже вспомнила случай, когда она с коллегой по группе Викой сорвала съемки клипа из-за опьянения

Бывшая солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская, которая недавно запустила сольную карьеру, потрясла своих фанатов неожиданным откровением.

В недавнем интервью, которое появилось на YouTube-канале «Власть vs Влащенко» артистка призналась, что пробовала почти все запрещенные вещества.

Так, исполнительница, отвечая на вопрос ведущей, принимала она наркотики, дала положительный ответ, отметив, что она давно в шоу-бизнесе.

«Я в шоу-бизнесе давно. Я все пробовала. Абсолютно все. Мне всегда было интересно раскрывать новую реальность, познавать какие-то новые ощущения. Поэтому я пробовала все, только не кололась», — призналась Слава.

По ее словам, кокаин для артиста, это допинг, который помогает сосредоточиться, ускоряет мышление, но такой эффект длится недолго и потом любая карета превращается в тыкву.

«Все эти серотониновые ямы — это ужасно. Ограниченное количество минут удовольствия ради того, чтобы потом мучиться. У меня очень трудно проходили эти моменты после гуляний. Собрать себя в кучу было трудно», — добавила артистка.

Однако Слава отметила, что на сцену под кайфом никогда не выходила. Каминская заявила, что были случаи, когда выступала под хмельком, но под действием наркотиков ни разу. Певица даже вспомнила случай, когда она с коллегой по группе Викой сорвала съемки клипа из-за опьянения.

«Пьяненький выходила. Однажды мы даже сорвали концерт. Мы даже клип однажды сорвали. Он до сих пор так и не вышел и нам не показывают эти кадры. Но Юра Никитин — святой человек, он нам простил это. Мы грелись. Выпили с Викой бутылку абсента. Мы были молодые, горячие. Все бывало. Но сейчас... возможно возраст уже не тот. Оно уже не интересно. уже не получаешь того удовольствия, поскольку больше времени потом идет на реабилитацию», — подытожила звезда.

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