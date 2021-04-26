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    Подборка ужасных свадебных фото, которые отбивают все желание женится

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    Подборка ужасных свадебных фото, которые отбивают все желание женится

    Церемонии, вызывающие испанский стыд

    Почти каждая девушка мечтает о шикарной свадьбе, белом платье и кольце на пальце. Однако церемонии не всегда выглядят так же шикарно и сказочно, как показывают в кино. В этом можно убедиться на примере этих 11 свадебных фотографий, которые вызывают не зависть, а испанский стыд.

    Начиная со странных платьев и заканчивая ужасным тортом — собрали для вас самые ужасные снимки, которые отбивают желание идти в ЗАГС.

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    Подборка ужасных свадебных фото, которые отбивают все желание женится
    Подборка ужасных свадебных фото, которые отбивают все желание женится
    Подборка ужасных свадебных фото, которые отбивают все желание женится
    Подборка ужасных свадебных фото, которые отбивают все желание женится
    Подборка ужасных свадебных фото, которые отбивают все желание женится
    Подборка ужасных свадебных фото, которые отбивают все желание женится
    Подборка ужасных свадебных фото, которые отбивают все желание женится
    Подборка ужасных свадебных фото, которые отбивают все желание женится
    Подборка ужасных свадебных фото, которые отбивают все желание женится

    Ранее «Скотч» сообщал, что брак певца Дзидзьо трещит по швам. Супруги уже девять месяцев не живут вместе.

    «Тема сложная. Мы договорились развестись. Давно уже. Поэтому, мы только хотим это сделать красиво. Мы это приняли трезво, разумно, обдумывали и поняли, что это будет лучше», – заявил артист.

    Также знаменитость ответил на упреки бывшей возлюбленной в том, что он не хотел детей и намеки на то, что Михаил Хома ей изменял.

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    Теги: мода и красота шутки курьез
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