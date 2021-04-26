Подборка ужасных свадебных фото, которые отбивают все желание женится

Церемонии, вызывающие испанский стыд

Почти каждая девушка мечтает о шикарной свадьбе, белом платье и кольце на пальце. Однако церемонии не всегда выглядят так же шикарно и сказочно, как показывают в кино. В этом можно убедиться на примере этих 11 свадебных фотографий, которые вызывают не зависть, а испанский стыд.

Начиная со странных платьев и заканчивая ужасным тортом — собрали для вас самые ужасные снимки, которые отбивают желание идти в ЗАГС.

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«Тема сложная. Мы договорились развестись. Давно уже. Поэтому, мы только хотим это сделать красиво. Мы это приняли трезво, разумно, обдумывали и поняли, что это будет лучше», – заявил артист.

Также знаменитость ответил на упреки бывшей возлюбленной в том, что он не хотел детей и намеки на то, что Михаил Хома ей изменял.