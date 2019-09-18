Брижит Макрон решила вернуться к преподавательской деятельности
Брижит и Эмманюэль Макрон
Супруга президента Франции станет учителем в школе для взрослых
Брижит Макрон приняла решение вернуться к педагогической карьере, которую она оставила, став супругой главы Франции Теперь первая леди снова будет преподавать в школе. Об этом Макрон заявила во время открытия образовательного центра в одном из бедных кварталов Парижа – Клиши-Су-Буа.
Решение далось 66-летней леди очень непросто, ведь теперь она не сможет помогать своему мужу заниматься государственными делами.
Бриджит будет учить взрослых людей, которые не смогли по каким-то причинам получить среднее образование. Ее ученикам будет от 25 до 48 лет. Планируется, что занятия главной учительницы страны будут проходить не менее раза в месяц. Под ее руководством ученики будут знакомиться с литературой и культурой.
«Это очень важная миссия», — подчеркнула первая леди страны.