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    Жизнь

    Брижит Макрон решила вернуться к преподавательской деятельности

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    <p>Брижит и Эмманюэль Макрон</p> <p></p> - Брижит Макрон решила вернуться к преподавательской деятельности

    Брижит и Эмманюэль Макрон

    Супруга президента Франции станет учителем в школе для взрослых

    Брижит Макрон приняла решение вернуться к педагогической карьере, которую она оставила, став супругой главы Франции Теперь первая леди снова будет преподавать в школе. Об этом Макрон заявила во время открытия образовательного центра в одном из бедных кварталов Парижа – Клиши-Су-Буа.

    Решение далось 66-летней леди очень непросто, ведь теперь она не сможет помогать своему мужу заниматься государственными делами.

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    Брижит Макрон решила вернуться к преподавательской деятельности
    Брижит Макрон решила вернуться к преподавательской деятельности
    Брижит Макрон решила вернуться к преподавательской деятельности
    Брижит Макрон решила вернуться к преподавательской деятельности
    Брижит Макрон решила вернуться к преподавательской деятельности
    Брижит Макрон решила вернуться к преподавательской деятельности
    Брижит Макрон решила вернуться к преподавательской деятельности
    Брижит Макрон решила вернуться к преподавательской деятельности
    Брижит Макрон решила вернуться к преподавательской деятельности
    Брижит Макрон решила вернуться к преподавательской деятельности
    Брижит Макрон решила вернуться к преподавательской деятельности
    Брижит Макрон решила вернуться к преподавательской деятельности
    Брижит Макрон решила вернуться к преподавательской деятельности
    Брижит Макрон решила вернуться к преподавательской деятельности
    Брижит Макрон решила вернуться к преподавательской деятельности
    Брижит Макрон решила вернуться к преподавательской деятельности

    Бриджит будет учить взрослых людей, которые не смогли по каким-то причинам получить среднее образование. Ее ученикам будет от 25 до 48 лет. Планируется, что занятия главной учительницы страны будут проходить не менее раза в месяц. Под ее руководством ученики будут знакомиться с литературой и культурой.

    «Это очень важная миссия», — подчеркнула первая леди страны.

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