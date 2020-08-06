Бродячий кот обрел дом благодаря своему уму и решительности (фото)



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Теперь грустный, испачканный беспризорник обрел настоящую семью и стал всеми любимым

Белый бесхвостый кот из Мексики круто изменил свою жизнь, пытаясь раздобыть немного еды. Однажды бездомного котофея, сидящего рядом с супермаркетом, заметила 33-летняя учительница начальной школы Таня Лизбет Сантос Кой Това.

Она приласкала пушистого беспризорника, а он совершенно неожиданно повел ее в магазин. Девушка немного удивилась, но последовала за ним.

Оказалось, что котей вел ее туда не просто так, а чтобы показать, что ему нужна еда. Он подошел вместе с Таней к полке с кормами для животных и сделал выбор.

Этот необычный поступок кота просто сразил девушку наповал. Она была очарована смышленым и решительным котофеем и захотела забрать его домой.

Теперь грустный, испачканный беспризорник обрел настоящую семью и стал всеми любимым и счастливым белоснежным Кроликом (так его назвала Таня из-за очень короткого хвоста). Кролика отмыли и подлечили, у него есть любимая игрушка Рене, а также аккаунт в Instagram, на который подписалось уже более девяти тысяч человек.

Таня говорит, что Кролик ее первый питомец и несмотря на то, что ей пришлось долго реабилитировать котейку после улицы (у него было много ран и болезней), она не жалеет о своем решении забрать его домой и очень счастлива. Девушка считает, что именно он показал ей, как важно любить и уважать других живых существ.

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