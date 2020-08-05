Пользователи сети вспомнили самую отвратительную еду из детства



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Ужасными блюдами пользователи сети посчитали большинство позиций из меню школьной столовой

Пользователи Twitter вспомнили самую отвратительную еду, которую ели в детстве. Своими историями они поделились под постом девушки с ником «фасОлька».

По ее словам, она до сих пор помнит манную кашу с тефтелями в морковной подливе из детского сада, хоть и ходила туда всего одну неделю. «А в школе готовили суп с макаронами, делая зажарку для которого, по ощущениям, в сковороду сливали все масло мира, ибо в тарелке на этом супе был прям слой жира, а после еды долго тошнило», — отметила девушка.

Ужасными блюдами пользователи сети посчитали большинство позиций из меню школьной столовой. Среди них назвали молочный суп с макаронами, подливу, молоко с пенкой, гороховое пюре, макаронную запеканку, манную кашу с комочками и тушеную капусту.

Отвратительной едой также признали холодец и различные виды заливного. «Бабушкин холодец, в котором были чуть ли не куриные ножки и свиная волосатая шкура…» — написал @xGERALTx.

Пользователи вспомнили о том, что в детстве их часто заставляли есть. «Помню, как шла вся в слезах и думала, что не выдержу и выплюну, но мне говорили, что, если так сделаю, меня заставят это сожрать», — поделилась @tro_lol_o.

«У меня травма детства, ибо я терпеть не могу молоко/изюм/любые сухофрукты, а они там все плавают в сраном молоке. Я это не ела, и меня оставляли за столом и заставляли давиться этой блевотиной, пока остальные дети давно уже играли», — добавила «Просто ведьма». При этом некоторые отметили, что после того как они съедали неприятную еду по принуждению, их тошнило.

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