Бруклин Бекхэм пропустил юбилей бабушки ради Ханы Кросс



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Бруклин Бекхэм Хана Кросс

В начале июня западные таблоиды распространили слухи о том, Дэвид Бекхэм посоветовал старшему сыну положить конец отношениям с Ханой Кросс. И не зря

Стоило утихнуть скандалу о том, что Бруклин подрался с моделью в Каннах, как появилась новость, что он пропустил ради возлюбленной важный семейный праздник.

По словам инсайдеров, Дэвид попросил Бруклина больше не приводить Кросс на семейные мероприятия, и тот так и поступил. На прошлой неделе старшин сын Дэвида и Виктории пропустил 70-летие бабушки Сандры Джорджины Уэст, на котором присутствовала вся семья.

В Instagram-аккаунте футболист оставил трогательное поздравление для матери: «Все, что делает моя мать, направлено на каждого из нас. Прошедший день был посвящен ей, и мы отпраздновали его со всеми, кого она любит и о ком заботится. Простой знай, мама, как сильно мы любим тебя и ценим все, что ты для нас делаешь».

Несмотря на слова Дэвида, одного важного человека на празднике не оказалось. Бруклин провел этот день в компании возлюбленной на пляже Малибу. По сообщениям инсайдеров, он не смог прилететь в Лондон, хотя ему вообще не стоило покидать город. «Вместо того чтобы посетить семейный праздник, он отправился в небольшой отпуск, который, откровенно говоря, мог бы взять в другой раз. Его отношения с Ханой становятся проблемой для Бекхэмов», — рассказал источник.

Джерело: popcornnews