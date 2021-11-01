  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Девятый выпуск «Танцев со звездами». Кто покинул проект

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Девятый выпуск «Танцев со звездами». Кто покинул проект

    За шанс выступить в десятом эфире пришлось бороться Александре Зарицкой и Melovin

    У Ольги Харлан и Дмитрия Дикусара в этом выпуске иммунитет

    Вчера состоялся девятый эфир шоу «Танцы со звездами». Все участники шоу выступали под любимые хиты группы Океан Ельзи. Вечер был посвящен 27-летию деятельности коллектива.

    В зону риска попали три пары: Melovin и Лиза Русина, Александра Зарицкая и Юрий Мешков, Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук.

    За шанс выступить в десятом эфире пришлось бороться Александре Зарицкой и Melovin, которые одновременно должны были станцевать танец-сюрприз.

    Они выполнили ча-ча-ча. Судьи отдали свое предпочтение Александре Зарицкой. Так что шоу покинули Melovin и Лиза Русина.

    «Друзья, я в это не верю. Но того человека, которым я пришел на этот проект... Насколько я смог себя превзойти! Я избавился от социофобии, я избавился от дрожи, когда твоя партнерша волнуется. Это шоу о честности и мотивации. Я горжусь нами», — прокомментировал свой вылет певец.

    Ранее «Скотч» сообщал, чем Порошенко с ножом в руках занимался на Хэллоуин.

    «Очередной грибной день в этом году не прошел зря. Три ведра опят – наш урожай только за сегодня. Это немного меньше, чем в прошлом. Но будет чем смаковать всю зиму», – подписал снимки Порошенко.

    Читайте также: Повалий призналась, что искала спасение в алкоголе (видео)
    Теги: знаменитости Танцы со звездами шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Девятый выпуск «Танцев со звездами». Кто покинул проект