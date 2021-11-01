Девятый выпуск «Танцев со звездами». Кто покинул проект

За шанс выступить в десятом эфире пришлось бороться Александре Зарицкой и Melovin

У Ольги Харлан и Дмитрия Дикусара в этом выпуске иммунитет

Вчера состоялся девятый эфир шоу «Танцы со звездами». Все участники шоу выступали под любимые хиты группы Океан Ельзи. Вечер был посвящен 27-летию деятельности коллектива.

В зону риска попали три пары: Melovin и Лиза Русина, Александра Зарицкая и Юрий Мешков, Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук.

За шанс выступить в десятом эфире пришлось бороться Александре Зарицкой и Melovin, которые одновременно должны были станцевать танец-сюрприз.

Они выполнили ча-ча-ча. Судьи отдали свое предпочтение Александре Зарицкой. Так что шоу покинули Melovin и Лиза Русина.

«Друзья, я в это не верю. Но того человека, которым я пришел на этот проект... Насколько я смог себя превзойти! Я избавился от социофобии, я избавился от дрожи, когда твоя партнерша волнуется. Это шоу о честности и мотивации. Я горжусь нами», — прокомментировал свой вылет певец.

Ранее «Скотч» сообщал, чем Порошенко с ножом в руках занимался на Хэллоуин.

«Очередной грибной день в этом году не прошел зря. Три ведра опят – наш урожай только за сегодня. Это немного меньше, чем в прошлом. Но будет чем смаковать всю зиму», – подписал снимки Порошенко.