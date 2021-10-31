  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Мадонна перевоплотилась в предсмертный образ Мэрилин Монро

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Певица Мадонна - Мадонна перевоплотилась в предсмертный образ Мэрилин Монро
    Певица Мадонна
    instagram.com/madonna/

    63-летняя звезда опубликовала бесстыдный снимок в соцсетях.

    Певица Мадонна снялась в провокационной сессии для журнала V Magazine в образе мертвой Мэрилин Монро. Снимки повторяют сцену смерти секс-символа: смятые простыни, пузырьки со снотворным на прикроватном столике, разбросанные драгоценности, украшения, сумки.

    Именно так выглядела комната легендарной актрисы в роковой день 1962 года. Мэрилин лежала в сетчатых колготках, туфлях и с телефонной трубкой в руке. Этот образ и скопировала Мадонна.

    Но вместо восхищения, звезду обвинили в пошлости и отсутствии и вкуса.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Мадонна перевоплотилась в предсмертный образ Мэрилин Монро
    Мадонна перевоплотилась в предсмертный образ Мэрилин Монро
    Мадонна перевоплотилась в предсмертный образ Мэрилин Монро
    Мадонна перевоплотилась в предсмертный образ Мэрилин Монро
    Мадонна перевоплотилась в предсмертный образ Мэрилин Монро
    Мадонна перевоплотилась в предсмертный образ Мэрилин Монро
    Мадонна перевоплотилась в предсмертный образ Мэрилин Монро
    instagram.com/madonna/

    «Грубо и неуместно», «Меня тошнит от этого. Мне это кажется дурным тоном», «Бабуля совсем рехнулась», «Кто-нибудь, остановите Мадонну», «Просто ужасно видеть такое падение нравов. Где достоинство?», «Абсолютная безвкусица. Была звезда и так низко упала», — отреагировали в соцсетях на фото.

    Ранее «Скотч» сообщал, что в американских школах запретили костюмы для Хэллоуина по мотивам сериала.

    Использование подобной тематики костюмов не разрешено ученикам, не достигшим 15-летнего возраста, и в начальных школах. Данное решение объяснили тем, что в шоу присутствует множество сцен насилия.

    Читайте также: Хвостатые разбойники. Курьезные фото котиков, которые пошли по кривой жке
    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Мадонна перевоплотилась в предсмертный образ Мэрилин Монро