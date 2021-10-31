Мадонна перевоплотилась в предсмертный образ Мэрилин Монро

63-летняя звезда опубликовала бесстыдный снимок в соцсетях.

Певица Мадонна снялась в провокационной сессии для журнала V Magazine в образе мертвой Мэрилин Монро. Снимки повторяют сцену смерти секс-символа: смятые простыни, пузырьки со снотворным на прикроватном столике, разбросанные драгоценности, украшения, сумки.

Именно так выглядела комната легендарной актрисы в роковой день 1962 года. Мэрилин лежала в сетчатых колготках, туфлях и с телефонной трубкой в руке. Этот образ и скопировала Мадонна.

Но вместо восхищения, звезду обвинили в пошлости и отсутствии и вкуса.

«Грубо и неуместно», «Меня тошнит от этого. Мне это кажется дурным тоном», «Бабуля совсем рехнулась», «Кто-нибудь, остановите Мадонну», «Просто ужасно видеть такое падение нравов. Где достоинство?», «Абсолютная безвкусица. Была звезда и так низко упала», — отреагировали в соцсетях на фото.

Ранее «Скотч» сообщал, что в американских школах запретили костюмы для Хэллоуина по мотивам сериала.

Использование подобной тематики костюмов не разрешено ученикам, не достигшим 15-летнего возраста, и в начальных школах. Данное решение объяснили тем, что в шоу присутствует множество сцен насилия.