«Танцы со звездами». Стало известно, почему Харлан и Дикусар не вышли на паркет

Участники заразились коронавирусом

Знаменитая фехтовальщица и участница «Танцев со звездами» Ольга Харлан не смогла в девятом выпуске выйти на паркет.

Вслед за певцом Kadnay заразился коронавирусом партнер звезды – Дмитрий Дикусар. Впрочем, участница шоу должна была выйти на паркет с Дмитрием Жуком и выполнить контемп. Однако в преддверии прямого эфира Ольга сегодня утром получила положительный тест на Covid-19.

«Сегодня я сдала тест на Covid-19 и получила положительный результат. Хотя я вакцинирована. Пока я хорошо чувствую себя. Симптомов я не чувствую. Однако на паркет таки выйти не смогу», – говорит спортсменка.

Однако танец звезды под песню «Не питай» Океану Эльзы таки показали. Правда, только видео.

К слову, на этой неделе фехтовальщица получила иммунитет.

Ранее «Скотч» сообщал, чем Порошенко с ножом в руках занимался на Хэллоуин.

«Очередной грибной день в этом году не прошел зря. Три ведра опят – наш урожай только за сегодня. Это немного меньше, чем в прошлом. Но будет чем смаковать всю зиму», – подписал снимки Порошенко.