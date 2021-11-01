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    «Танцы со звездами». Стало известно, почему Харлан и Дикусар не вышли на паркет

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    Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар - «Танцы со звездами». Стало известно, почему Харлан и Дикусар не вышли на паркет
    Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар
    instagram.com/olgakharlan/

    Участники заразились коронавирусом

    Знаменитая фехтовальщица и участница «Танцев со звездами» Ольга Харлан не смогла в девятом выпуске выйти на паркет.

    Вслед за певцом Kadnay заразился коронавирусом партнер звезды – Дмитрий Дикусар. Впрочем, участница шоу должна была выйти на паркет с Дмитрием Жуком и выполнить контемп. Однако в преддверии прямого эфира Ольга сегодня утром получила положительный тест на Covid-19.

    «Сегодня я сдала тест на Covid-19 и получила положительный результат. Хотя я вакцинирована. Пока я хорошо чувствую себя. Симптомов я не чувствую. Однако на паркет таки выйти не смогу», – говорит спортсменка.

    Однако танец звезды под песню «Не питай» Океану Эльзы таки показали. Правда, только видео.

    К слову, на этой неделе фехтовальщица получила иммунитет.

    Ранее «Скотч» сообщал, чем Порошенко с ножом в руках занимался на Хэллоуин.

    «Очередной грибной день в этом году не прошел зря. Три ведра опят – наш урожай только за сегодня. Это немного меньше, чем в прошлом. Но будет чем смаковать всю зиму», – подписал снимки Порошенко.

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    Теги: знаменитости Танцы со звездами шоу-бизнес
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    «Танцы со звездами». Стало известно, почему Харлан и Дикусар не вышли на паркет