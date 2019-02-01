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    Жизнь

    Дэвид Аксельрод рассказал, как ему удалось затащить Алену Мозговую в загс

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    Дэвид Аксельрод и Алена Мозговая - Дэвид Аксельрод рассказал, как ему удалось затащить Алену Мозговую в загс
    Дэвид Аксельрод и Алена Мозговая
    instagram.com/mozgovaolena

    Вчера супруги отпраздновали годовщину свадьбы

    Участник проекта «Голос країни» Дэвид Аксельрод (Владимир Ткаченко) вместе с женой, музыкальным продюсером Аленой Мозговой отпраздновали льняную свадьбу. 31 января, четыре года назад они официально стали мужем и женой.

    Супруги трогательно поздравили друг друга в соцсетях, а Дэвид Аксельрод признался, что затащить известную шоувумен в загс было очень не просто. 

    «Ровно четыре года назад я затянул эту красавицу в ЗАГС. Она упрямилась и говорила, что это все неважно, но я был убедителен и настойчив. Спасибо тебе за каждое мгновение нашей совместной жизни и знаю, что она началась не в этой жизни и закончится не в следующей. Ты моя богиня и ты будешь всегда», - трогательно написал супруг Мозговой в соцсети.

    Напомним, что известный певец Владимир Ткаченко решил начать 2019 год и новый творческий этап с кардинальных перемен. Владимир сменил имя на Дэвид Аксельрор и принял участие в шоу «Голос країни». Как это было можно посмотреть здесь.

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