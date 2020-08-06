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    Жизнь

    Девушка после развода похудела на 27 кг и превратилась в фитоняшку (фото)

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    <p>30-летняя Кирстен Айсбетт впала в депрессию после болезненного разрыва с мужем</p> <div></div> - Девушка после развода похудела на 27 кг и превратилась в фитоняшку (фото)

    30-летняя Кирстен Айсбетт впала в депрессию после болезненного разрыва с мужем

    instagram.com/kirstenashlea_pt/

    Жительница Австралии круто изменила свою жизнь, сбросив лишний вес

    30-летняя Кирстен Айсбетт получила психологическую травму после расставания с супругом. Кирстен страдала от изнуряющего беспокойства и забросила уход за собой. Она питалась фастфудом и чувствовала себя несчастной. Фигура блондинки изменилась – она поправилась до 95 килограммов.

    Айсбетт обратилась к врачу, который посоветовал ей антидепрессанты. Пациентка поняла, что зависимость от таблеток – не панацея, и нашла лучший выход из ситуации. Австралийка стала 3-4 раза в неделю посещать учебный лагерь, где правильно питалась.

     «Я была слишком уставшая после работы, чтобы готовить, и просто нагревала замороженные чипсы, курицу и лазанью. Я чувствовала себя одиноко и тревожно, меня охватила черная туча переживаний», - посетовала интернет-звезда.

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    Девушка после развода похудела на 27 кг и превратилась в фитоняшку (фото)
    Девушка после развода похудела на 27 кг и превратилась в фитоняшку (фото)
    Девушка после развода похудела на 27 кг и превратилась в фитоняшку (фото)
    Девушка после развода похудела на 27 кг и превратилась в фитоняшку (фото)
    instagram.com/kirstenashlea_pt/

    Кирстен забыла о калорийных блюдах. Сейчас в ее рационе преимущественно постная говядина, рис и овощи. Результат не заставил себя долго ждать. Она начала худеть, вместе с чем к ней вернулась уверенность.

     «Я всё еще расслабляюсь по выходным, угощая себя хорошими ужинами. Однако я наконец вновь почувствовала себя комфортно в собственном теле», - похвасталась девушка. Тренировки с личным тренером помогли улучшить фигуру. Вес снизился до 68 килограммов.

    Инстадива стала принимать участие в соревнованиях по бодибилдингу и однажды одержала победу. Она исключила алкоголь и регулярно занималась в спортзале – по 45 минут кардионагрузок по утрам, 1,5 часа – после работы (20 тысяч шагов перед сном).

    «Я считала, что никогда не смогу этого сделать, но потом поддержала себя. Раньше мне было слишком стыдно даже надеть купальник, я стеснялась растяжек на животе. Теперь я оказалась на сцене, в бикини… Когда объявили победителя, я не могла поверить в это. Это произошло не в одночасье, но я изменилась. Я горжусь тем, как выгляжу и что чувствую. Но, к счастью, не замужем, я не ищу отношений. И я не перестраивала себя ни для кого», - подчеркнула Айсбетт в беседе с It's Life.

    Ранее «Скотч» показывал забавные фото гигантских животных, реальный размер можно оценить лишь в сравнении.

    Мы все прекрасно знаем, что на нашей планете обитает огромное количество животных, размер которых в разы превышает человеческий. Но поверьте, об истинных габаритах некоторых из них мы даже не подозреваем. Прозреть нам помогут фото этих зверей рядом с людьми.

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