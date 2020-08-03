Дочь Добкина в бикини показала свои достоинства на турецком курорте (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Модель Алла Добкина instagram.com/alladobkina007/

Позагорать девушка вышла в темно-синем раздельном купальнике

26-летняя дочь харьковского экс-нардепа Михаила Добкина Алла занимается благотворительностью, пропагандирует здоровый образ жизни и часто радует фолловеров яркими кадрами в своем Инстаграме. В этот раз красотка показала милое фото, на котором позирует на пляже, похоже, красотка отправились в солнечную Турцию на отдых, как только открылись границы.

На новом снимке Аллу можно увидеть на пляже, она прячется от палящего солнца в бунгало. Позагорать девушка вышла в темно-синем раздельном купальнике, она красиво вытянулась на шезлонге и фотографирует себя сама. Похоже, что девушка только что вынырнула из воды, так как ее тело и волосы влажные. В подписи к кадру Добкина написала: «Что делать, если нет красивых фото?». Фолловеры не прошли мимо и принялись активно обсуждать новую фотографию Аллы, засыпая ее комплиментами в комментариях.

Ранее мы писали о кошке, которая стала настоящей интернет-сенсацией. Встречайте Мяу-Мяу, пушистую ворчунью с Тайваня. Животное точно покорит вас своим суровым взглядом. Выражение «лица» кошки словно говорит о ее постоянной ненависти ко всему живому. Хотя хозяин новой интернет-любимицы признался, что характер у кисы очень даже миролюбивый.