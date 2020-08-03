Известный диетолог и мать Илона Маска рассказала, как кормила своих детей арахисовым маслом и бобами с хлебом



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Бизнесмен Илона Маск с мамой Мэй

По словам женщины, ни о каких органических продуктах, выращенных без применения химикатов, речи тогда быть не могло

Мать бизнесмена Илона Маска, чье состояние эксперты Forbes оценивают сейчас в более чем $70 млрд, Мэй рассказала, как после развода в 1979 году ей было трудно прокормить троих детей (у Илона есть брат Кимбал и сестра Тоска), хотя трудиться приходилось на нескольких работах.

«Мои дети полюбили бутерброды с арахисовым маслом, а еще я делала тушеную фасоль, это было очень недорого. Иногда я делала вареные бобы с рисом или просто с хлебом, это была и недорогая, и здоровая пища», — рассказала Маск.

По ее словам, ни о каких органических продуктах, выращенных без применения химикатов, речи тогда быть не могло, так как они стоили слишком дорого, но сезонные овощи и фрукты на столе были. Экономить, впрочем, приходилось не только на еде.

«Я сама стригла моих детей, и себя стригла, да еще и красилась сама. Мы не ходили в кино или по ресторанам», — вспоминает Маск в интервью российскому «РБК».

По ее словам, для нее тогда была особенно важна ее работа диетолога с частной практикой, так как именно она позволяла платить за жилье и кормить детей, которым уже тогда приходилось учиться самостоятельности.

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