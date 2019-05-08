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    Жизнь

    Disney назвали дату премьеры второй части «Аватара»

    • Розсилка
    Фото: imdb - Disney назвали дату премьеры второй части «Аватара»
    Фото: imdb

    Ранее заявлялось, что картина выйдет в широкий прокат 18 декабря 2020 года

    Компания The Walt Disney заявила о том, что переносит выход второй части «Аватара» на более поздний срок. И потому поклонникам фантастической истории и ценителям классных спецэффектов придется подождать новой карты подольше. Ведь, если прежней датой выхода фильма на широкие экраны называлась 18 декабря 2020 года, то теперь в компании рассказали, что премьера состоится 17 декабря 2021 года, пишет Variety.

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    на весь екран згорнути
    Disney назвали дату премьеры второй части «Аватара»
    Disney назвали дату премьеры второй части «Аватара»
    Disney назвали дату премьеры второй части «Аватара»
    Disney назвали дату премьеры второй части «Аватара»
    Disney назвали дату премьеры второй части «Аватара»
    Disney назвали дату премьеры второй части «Аватара»
    Disney назвали дату премьеры второй части «Аватара»
    Disney назвали дату премьеры второй части «Аватара»
    Disney назвали дату премьеры второй части «Аватара»
    Disney назвали дату премьеры второй части «Аватара»
    Disney назвали дату премьеры второй части «Аватара»
    Disney назвали дату премьеры второй части «Аватара»
    Disney назвали дату премьеры второй части «Аватара»
    Disney назвали дату премьеры второй части «Аватара»
    Disney назвали дату премьеры второй части «Аватара»
    Disney назвали дату премьеры второй части «Аватара»
    Disney назвали дату премьеры второй части «Аватара»
    Disney назвали дату премьеры второй части «Аватара»
    Фото: imdb

    Более того, на более поздний срок сместились даты выхода третьей и четвертой частей франшизы. Их зрители смогут увидеть в 2023 и 2025 годах, соответственно. Изменения дат в самой Disney объясняют тем, что компания получает права на несколько фильмов от холдинга 21st Century Fox. Юридические проволочки и сказывают на производственном процессе.

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