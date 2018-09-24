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    Жизнь

    Dj Nana показала, как выглядит без макияжа

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    Анастасия Кумейко - Dj Nana показала, как выглядит без макияжа
    Анастасия Кумейко

    Совсем недавно поклонники Анастасии Кумейко радовались тому, что их любимица принимает участие в «Танцах со звездами»

    Но счастье длилось не долго. После удачных выступлений на трех эфирах, Анастасия Кумейко (Dj Nana) и ее партнер - главный ревизор Украины Николай Тищенко были вынуждены покинуть танцевальный проект. Несмотря на вполне высокие оценки Екатерины Кухар, Монатика и Влада Ямы, паре не хватило зрительских голосов.

    Но судя по всему, Анастасия Кумейко совершенно не расстроилась. Теперь у нее появилось время не только на творческие эксперименты, но и на селфи для соцсетей.

    Недавно, девушка решила показать, как выглядит с утра без макияжа. На своей странице в соцсети, Анастасия Кумейко опубликовала несколько черно-белых снимков, которые успела снять до утренней пробежки.

    «Доброе утро! Решила начать бегать (быстро ходить в моем случае) по утрам....
    Я уже на пол пути к успеху! Проснулась в 8:30, оделась, сфотографировалась и так хочется лечь поспать», - так подписала фото сексапильная красотка.

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    Dj Nana показала, как выглядит без макияжа
    Dj Nana показала, как выглядит без макияжа
    Dj Nana показала, как выглядит без макияжа

    Поклонники артистки отметили, что ее возлюбленному очень повезло. Ведь если смотреть на такую красотку прямо с утра, поднимается не только настроение.

    «Нана, слов нет. До чего же хороша чертовка!», «Такое чувство что только-только проснулся от того что Настя будит!», «Настя, бегом ко мне в постель», - пишут фолловеры Кумейко.


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