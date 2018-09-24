Dj Nana показала, как выглядит без макияжа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Анастасия Кумейко

Совсем недавно поклонники Анастасии Кумейко радовались тому, что их любимица принимает участие в «Танцах со звездами»

Но счастье длилось не долго. После удачных выступлений на трех эфирах, Анастасия Кумейко (Dj Nana) и ее партнер - главный ревизор Украины Николай Тищенко были вынуждены покинуть танцевальный проект. Несмотря на вполне высокие оценки Екатерины Кухар, Монатика и Влада Ямы, паре не хватило зрительских голосов.

Но судя по всему, Анастасия Кумейко совершенно не расстроилась. Теперь у нее появилось время не только на творческие эксперименты, но и на селфи для соцсетей.

Недавно, девушка решила показать, как выглядит с утра без макияжа. На своей странице в соцсети, Анастасия Кумейко опубликовала несколько черно-белых снимков, которые успела снять до утренней пробежки.

«Доброе утро! Решила начать бегать (быстро ходить в моем случае) по утрам....

Я уже на пол пути к успеху! Проснулась в 8:30, оделась, сфотографировалась и так хочется лечь поспать», - так подписала фото сексапильная красотка.

Поклонники артистки отметили, что ее возлюбленному очень повезло. Ведь если смотреть на такую красотку прямо с утра, поднимается не только настроение.

«Нана, слов нет. До чего же хороша чертовка!», «Такое чувство что только-только проснулся от того что Настя будит!», «Настя, бегом ко мне в постель», - пишут фолловеры Кумейко.



