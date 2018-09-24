Пышногрудая модель вышла замуж: трогательные фото



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Риан Сагден

Британская модель Риан Сагден, история которой может быть примером для достижения успеха, вышла замуж. Мужем 32-летней модели стал ее агент Оливер Меллор

Известно, что в конце мая предложение выйти замуж мужчина сделал во время ихнего отдыха в Турции. Именно тогда модель Риан Сагден похвасталась немалым кольцом и снимком с романтического ужина. В СМИ предполагают, что признание состоялось в ресторане на берегу моря.

Теперь Риан Сагден и Оливер Меллор похвастались снимками из роскошной церемонии свадьбы. Пара обменялась клятвами в солнечной Турции. Модель вышла к жениху в белом платье с кружевом. Свой образ она дополнила обувью на каблуке и роскошной прической.

Платье 32-летняя девушка выбрала не типичное для свадьбы на пляже - длинное с тюлевой юбкой и кружевным верхом, естественно, обнажившим её выдающееся декольте. Для свадебной вечеринки Сагден выбрала длинное с тюлевой юбкой и кружевным верхом платье с минимальным количеством украшений

Обычно, из-за жары невесты на торжества у моря выбирают летящие и более лёгкие модели, стоит только вспомнить её коллегу по модельном бизнесу Шанину Шейк в нежном наряде.

А, вот, с аксессуарами Риан не стала мудрить, их на ней красовался самый минимум - тонкий браслет, цепочка на шее, изящное украшение в причёске и, естественно, обручальное колечко.

«Самый счастливый момент в моей жизни», – призналась Риан Сагден.

Джерело: 24tv.ua