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    Жизнь

    Пышногрудая модель вышла замуж: трогательные фото

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    Риан Сагден - Пышногрудая модель вышла замуж: трогательные фото
    Риан Сагден

    Британская модель Риан Сагден, история которой может быть примером для достижения успеха, вышла замуж. Мужем 32-летней модели стал ее агент Оливер Меллор

    Известно, что в конце мая предложение выйти замуж мужчина сделал во время ихнего отдыха в Турции. Именно тогда модель Риан Сагден похвасталась немалым кольцом и снимком с романтического ужина. В СМИ предполагают, что признание состоялось в ресторане на берегу моря.

    Теперь Риан Сагден и Оливер Меллор похвастались снимками из роскошной церемонии свадьбы. Пара обменялась клятвами в солнечной Турции. Модель вышла к жениху в белом платье с кружевом. Свой образ она дополнила обувью на каблуке и роскошной прической.

    Платье 32-летняя девушка выбрала не типичное для свадьбы на пляже - длинное с тюлевой юбкой и кружевным верхом, естественно, обнажившим её выдающееся декольте. Для свадебной вечеринки Сагден выбрала длинное с тюлевой юбкой и кружевным верхом платье с минимальным количеством украшений

    Обычно, из-за жары невесты на торжества у моря выбирают летящие и более лёгкие модели, стоит только вспомнить её коллегу по модельном бизнесу Шанину Шейк в нежном наряде.

    А, вот, с аксессуарами Риан не стала мудрить, их на ней красовался самый минимум - тонкий браслет, цепочка на шее, изящное украшение в причёске и, естественно, обручальное колечко.

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    Пышногрудая модель вышла замуж: трогательные фото
    Пышногрудая модель вышла замуж: трогательные фото
    Пышногрудая модель вышла замуж: трогательные фото
    Пышногрудая модель вышла замуж: трогательные фото
    Пышногрудая модель вышла замуж: трогательные фото
    Пышногрудая модель вышла замуж: трогательные фото
    Пышногрудая модель вышла замуж: трогательные фото
    Пышногрудая модель вышла замуж: трогательные фото
    Пышногрудая модель вышла замуж: трогательные фото

    «Самый счастливый момент в моей жизни», – призналась Риан Сагден.

    Джерело: 24tv.ua

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