Жуткий бизнес: Фотографию Кузьмы Скрябина используют для рекламы ритуальных услуг



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Андрей Кузьменко

Мать покойного артиста просит помочь установить тех, кто пытается заработать на ее горе

Поклонники покойного Кузьмы Скрябина и его родственники возмущены до предела.

Причиной возмущения стал факт использования фотографии артиста в рекламе ритуальной компании.

На своей странице в соцсети мать артиста Ольга Кузьменко обратилась за помощью к фанам с просьбой установить тех, кто пытается пропиариться на ее горе.

«Помогите обнаружить и обезвредить Мародеров-хозяев похоронных фирм ,которые используют портрет моего сына в рекламных целях. Делают лже-могилы на своих показательных площадках с полными данными Андрея.Таких примеров нам сообщили уже немало. Мы сами их всех не можем обнаружить. Я думаю ,что все люди Украины меня поддержат - это кощунство и мародерство,которое не имеет аналогов нигде в мире! Наживаться таким образом на изображении человека,который не жалел своей жизни за Украину!», - написала Ольга Кузьменко.

В последствии, Ольга Кузьменко сообщила, что ей стало известно, где конкретно был снят памятник чс портретом ее покойного сына. По ее словам бюро ритуальных услуг находится в селе Подкова в Полтавской области, возле центрального рынка.

«Я очень прошу людей, который понимают весь цинизм этого случая и которые любят Андрея и его песни, помогите мне. Нужен точный адрес и телефон этих мародеров», - обратилась к пользователям соцсети мать Андрея Кузьменко.