Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о самочувствии мамы

У 49-летней Заворотнюк диагностирован рак мозга

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна рассказала о здоровье актрисы в сториз своего Instagram.

Подписчица поинтересовалась у девушки состоянием ее матери. «Моя мама очень тяжело болеет, но мы лечимся, верим в лучшее, и я очень надеюсь, что все победим», — ответила Анна.

У 49-летней Заворотнюк диагностирован рак мозга. Данную информацию впервые подтвердили в октябре 2019 года. О болезни артистка узнала после того, как у нее начались сильные головные боли.

Ранее «Скотч» сообщал, что известную российскую актрису посыпали гвоздями вместо снега во время спектакля. По факту случившегося полиция проводит проверку.