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    Жизнь

    Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о самочувствии мамы

    • Розсилка
    Анна Заворотнюк - Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о самочувствии мамы
    Анна Заворотнюк
    instagram.com/anna_zavorotnyuk

    У 49-летней Заворотнюк диагностирован рак мозга

    Дочь Анастасии Заворотнюк Анна рассказала о здоровье актрисы в сториз своего Instagram.

    Подписчица поинтересовалась у девушки состоянием ее матери. «Моя мама очень тяжело болеет, но мы лечимся, верим в лучшее, и я очень надеюсь, что все победим», — ответила Анна.

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    Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о самочувствии мамы
    Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о самочувствии мамы
    Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о самочувствии мамы
    Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о самочувствии мамы
    Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о самочувствии мамы
    Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о самочувствии мамы
    instagram.com/anna_zavorotnyuk

    У 49-летней Заворотнюк диагностирован рак мозга. Данную информацию впервые подтвердили в октябре 2019 года. О болезни артистка узнала после того, как у нее начались сильные головные боли.

    Ранее «Скотч» сообщал, что известную российскую актрису посыпали гвоздями вместо снега во время спектакля. По факту случившегося полиция проводит проверку.

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    Теги: знаменитости дети звезд здоровье
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