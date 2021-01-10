Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о самочувствии мамы
У 49-летней Заворотнюк диагностирован рак мозга
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна рассказала о здоровье актрисы в сториз своего Instagram.
Подписчица поинтересовалась у девушки состоянием ее матери. «Моя мама очень тяжело болеет, но мы лечимся, верим в лучшее, и я очень надеюсь, что все победим», — ответила Анна.
У 49-летней Заворотнюк диагностирован рак мозга. Данную информацию впервые подтвердили в октябре 2019 года. О болезни артистка узнала после того, как у нее начались сильные головные боли.
Ранее «Скотч» сообщал, что известную российскую актрису посыпали гвоздями вместо снега во время спектакля. По факту случившегося полиция проводит проверку.