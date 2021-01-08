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    Жизнь

    Эта соблазнительная пышка встала на пуанты и перевернула мир хейтеров (фото)

    • Розсилка
    33-летняя Джулия Дель Бьянко из Бразилии - Эта соблазнительная пышка встала на пуанты и перевернула мир хейтеров (фото)
    33-летняя Джулия Дель Бьянко из Бразилии

    Красавица показала, к чему могут привести упорство и труд

    Образ 33-летней Джулии Дель Бьянко из Бразилии не вяжется с внешностью канонической балерины. Но девушка не только обладает пышными формами, но и с легкостью рушит стереотипы

    Джулия начала заниматься балетом еще в детстве. Однако вскоре мечты столкнулись с жестокой реальностью. Девочка постепенно начала набирать килограммы, и окружающие спешили ей на это указать. А преподаватели говорили, что их ученице не по плечу подобное искусство

    Однако Джулию оказалось не так легко сломить. Она шла к своей цели, несмотря на злые языки, и в итоге оказалась на сцене. Упорная брюнетка называет себя первой профессиональной плюс-сайз-балериной и не перестает совершенствовать свое мастерство.

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    Эта соблазнительная пышка встала на пуанты и перевернула мир хейтеров (фото)
    Эта соблазнительная пышка встала на пуанты и перевернула мир хейтеров (фото)
    Эта соблазнительная пышка встала на пуанты и перевернула мир хейтеров (фото)
    Эта соблазнительная пышка встала на пуанты и перевернула мир хейтеров (фото)
    Эта соблазнительная пышка встала на пуанты и перевернула мир хейтеров (фото)
    Эта соблазнительная пышка встала на пуанты и перевернула мир хейтеров (фото)

    Она доказывает, что балетом может заниматься любой, независимо от комплекции, и просит своих подписчиков в Инстаграме быть аккуратнее с высказываниями.

    «Будьте осторожны, говоря о внешности других людей. Ведь вы не знаете, что переживает человек в данный момент. Иногда простой комментарий, тем более для подростка, у которого формируется самооценка, может оказывать воздействие много лет. И придется приложить много усилий, чтобы изменить негативные убеждения о себе», - заявила Джулия Дель Бьянко.

    Ранее «Скотч» сообщал, что визажистка из Вьетнама превращает свое лицо в жуткие оптические иллюзии.

    С помощью магии мейкапа красотка научилась переносить на лица людей невероятные 3D-иллюзии. Причем отрабатывать свои навыки макияжа Хоа начала всего три года назад и без чьей-либо помощи. Поначалу учась по видеоурокам, теперь девушка сама стала настоящей блогершей.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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