Известную российскую актрису посыпали гвоздями

По факту случившегося полиция проводит проверку

Жену гендиректора российского пропагандистского Первого канала Константина Эрнста актрису Софью Эрнст посыпали гвоздями вместо снега во время спектакля «20 Век — Бал». Об этом в субботу, 9 января, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером 8 января. По словам собеседника агентства, неизвестный подложил в реквизит гвозди, 32-летняя Софья Эрнст не пострадала.

Между тем российский портал Vokrug.tv пишет, что актриса пострадала во время спектакля. «Несколько острых предметов, как указывают СМИ, попали в Софью и ранили ее, однако медицинская помощь звезде не понадобилась», — говорится в сообщении.

Ранее «Скотч» сообщал о том, что вдова Кобзона рассказала об изменах артиста.

«Я собрала вещи, взяла с собой детей. Проявила свой характер, сказав, что не могу прощать такие вещи. Мы разошлись где-то на полгода. Он никогда не просил у меня прощения, что бы ни творил. Вот такой у него характер», — поделилась 70-летняя Нелли Михайловна на передаче на российском телевидении.