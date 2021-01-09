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    Жизнь

    Известную российскую актрису посыпали гвоздями

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    Гендиректор российского пропагандистского Первого канала Константин Эрнст с женой Софьей - Известную российскую актрису посыпали гвоздями
    Гендиректор российского пропагандистского Первого канала Константин Эрнст с женой Софьей

    По факту случившегося полиция проводит проверку

    Жену гендиректора российского пропагандистского Первого канала Константина Эрнста актрису Софью Эрнст посыпали гвоздями вместо снега во время спектакля «20 Век — Бал». Об этом в субботу, 9 января, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Инцидент произошел вечером 8 января. По словам собеседника агентства, неизвестный подложил в реквизит гвозди, 32-летняя Софья Эрнст не пострадала.

    Между тем российский портал Vokrug.tv пишет, что актриса пострадала во время спектакля. «Несколько острых предметов, как указывают СМИ, попали в Софью и ранили ее, однако медицинская помощь звезде не понадобилась», — говорится в сообщении.

    Ранее «Скотч» сообщал о том, что вдова Кобзона рассказала об изменах артиста.

    «Я собрала вещи, взяла с собой детей. Проявила свой характер, сказав, что не могу прощать такие вещи. Мы разошлись где-то на полгода. Он никогда не просил у меня прощения, что бы ни творил. Вот такой у него характер», — поделилась 70-летняя Нелли Михайловна на передаче на российском телевидении.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес курьез
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