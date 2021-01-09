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    Жизнь

    Белокожий афробританский мальчик с роскошными кудрями стал звездой в Instagram (фото)

    • Розсилка
    Белокожий афробританский мальчик с роскошными кудрями стал звездой в Instagram (фото)

    7-летний Элайджа Энверим из Великобритании прославился в Сети благодаря своей необычной внешности

    У Элайджи врожденный альбинизм, делающий кожу маленького афробританца светлой. Впервые модельные агентства обратили внимание на малыша, когда ему было пять лет. Тогда его мама Люси Доус подумала, что это отличный шанс повысить самооценку ребенка, который начал замыкаться в себе из-за сверстников и взрослых, обращающих внимание на его яркую внешность. Сейчас мальчик занимается не только моделингом, но и спортом — 12 часов в неделю он посвящает гимнастике. После окончания школы он хочет переехать в Южную Африку и открыть там приют для раненых диких животных.

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    Белокожий афробританский мальчик с роскошными кудрями стал звездой в Instagram (фото)
    Белокожий афробританский мальчик с роскошными кудрями стал звездой в Instagram (фото)
    Белокожий афробританский мальчик с роскошными кудрями стал звездой в Instagram (фото)
    Белокожий афробританский мальчик с роскошными кудрями стал звездой в Instagram (фото)
    Белокожий афробританский мальчик с роскошными кудрями стал звездой в Instagram (фото)
    Белокожий афробританский мальчик с роскошными кудрями стал звездой в Instagram (фото)
    Белокожий афробританский мальчик с роскошными кудрями стал звездой в Instagram (фото)
    Белокожий афробританский мальчик с роскошными кудрями стал звездой в Instagram (фото)
    Белокожий афробританский мальчик с роскошными кудрями стал звездой в Instagram (фото)

    У Элайджи есть 5-летний брат Эрзиэль и 15-летняя сестра Мэдди, у них альбинизма нет, но есть тот же взрыв непослушных кудрей.

    Сейчас «в кармане» необычного мальчика контракт с River Island и множество съемок для магазинов детской одежды. На его аккаунт в Instagram подписаны несколько тысяч человек, и число фолловеров растет — многие хотят следить за карьерой начинающего манекенщика и выразить ему благодарность за репрезентацию людей с альбинизмом.

    Ранее «Скотч» сообщал, что визажистка из Вьетнама превращает свое лицо в жуткие оптические иллюзии.

    С помощью магии мейкапа красотка научилась переносить на лица людей невероятные 3D-иллюзии. Причем отрабатывать свои навыки макияжа Хоа начала всего три года назад и без чьей-либо помощи. Поначалу учась по видеоурокам, теперь девушка сама стала настоящей блогершей.

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    Теги: знаменитости дети курьез
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