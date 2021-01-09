Белокожий афробританский мальчик с роскошными кудрями стал звездой в Instagram (фото)

7-летний Элайджа Энверим из Великобритании прославился в Сети благодаря своей необычной внешности

У Элайджи врожденный альбинизм, делающий кожу маленького афробританца светлой. Впервые модельные агентства обратили внимание на малыша, когда ему было пять лет. Тогда его мама Люси Доус подумала, что это отличный шанс повысить самооценку ребенка, который начал замыкаться в себе из-за сверстников и взрослых, обращающих внимание на его яркую внешность. Сейчас мальчик занимается не только моделингом, но и спортом — 12 часов в неделю он посвящает гимнастике. После окончания школы он хочет переехать в Южную Африку и открыть там приют для раненых диких животных.

У Элайджи есть 5-летний брат Эрзиэль и 15-летняя сестра Мэдди, у них альбинизма нет, но есть тот же взрыв непослушных кудрей.

Сейчас «в кармане» необычного мальчика контракт с River Island и множество съемок для магазинов детской одежды. На его аккаунт в Instagram подписаны несколько тысяч человек, и число фолловеров растет — многие хотят следить за карьерой начинающего манекенщика и выразить ему благодарность за репрезентацию людей с альбинизмом.

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