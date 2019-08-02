Дочь Элвиса Пресли согласилась рассказать об отношениях с Майклом Джексоном за $4 миллиона



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Лиза-Мария Пресли и Майкл Джексон

Джексон и Пресли поженились в 1994 в Доминиканской Республике

Сегодня стало известно, что 51-летняя дочка Элвиса Пресли Лиза-Мария напишет книгу об отношениях с Майклом Джексоном, за которым она была замужем два года, с 1994 по 1996-й. По данным Page Six, она подписала контракт с издательством на $4 миллиона. В книге Лиза-Мария обещает поделиться «шокирующими подробностями» семейной жизни с Джексоном, а также представит «совершенно новое понимание Элвиса». Правда, когда выйдет книга – пока неизвестно.

Напомним, впервые они встретились в 1974 году: тогда 16-летний Майкл Джексон познакомился со своей будущей женой в MGM Grand Hotel and Casino в Лас-Вегасе через ее отца Элвиса Пресли. После этой встречи Майкл и Лиза разговаривали каждый день. Он звонил Пресли, даже когда поехал во второй тур Dangerous World Tour, во время которого началось судебное расследование по делу о совращении несовершеннолетних. И по телефону сделал Лизе предложение.