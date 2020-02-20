Дочь Стивена Спилберга собирается стать стриптизершей



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У режиссера Стивена Спилберга семь детей

По словам девушки, ее родители «не расстроены, а, скорее, заинтригованы»

23-летняя Микаэла Джордж Спилберг, приемная дочь режиссера Стивена Спилберга и его жены Кейт Кэпшоу, заявила в интервью The Sun, что хочет стать танцовщицей в стрип-клубе. Девушка также рассказала, что начала снимать видео для взрослых в жанре соло. По словам Микаэлы, приемные родители в курсе ее планов: она сообщила им об этом по FaceTime. Дочь голливудского режиссера читает, что они «не расстроены, а, скорее, заинтригованы».

«Я устала от того, что не могу извлечь выгоду из своего тела и от разговоров о том, что его нужно ненавидеть. Еще устала изо дня в день заниматься работой, которая не приносить мне удовлетворение… Не хочу быть зависимой от родителей. Просто мне так удобно. Это не конец пути. Приятно, когда люди говорят классные вещи, а ведь порой о теле темнокожей женщины они говорят нечто противоположное. Причина, по которой я не хочу делать ничего, кроме сольных вещей, заключается в том, что я не хочу нарушать собственные границы и предавать отношения с моей второй половиной», – сказала Микаэла в интервью, упомянув своего бойфренда, 47-летнего Чака Панкова.

У режиссера Стивена Спилберга семь детей: Макс Сэмуэл от первой жены Эми Ирвинг, Саша, Сойер, Дестри Эллин от второй жены Кейт Кэпшоу, падчерица Джессика Кэпшоу, а также двое приемных детей (Тео и Микаэла).