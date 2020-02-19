Повзрослевшая дочь повара Гордона Рамзи делает карьеру модели плюс-сайз: фото красотки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мечта девушки, как указано у нее в анкете на сайте агентства, – участвовать в главных мировых модных показах Фото: instagram.com/hollyramsayy/

Девушка хочет стать инфлюэнсером в мире моды

Кажется, в полку моделей плюс-сайз прибыло. К красоткам Эшли Грэм и Искре Лоуренс, продвигающим идеи бодипозитива, присоединилась еще одна девушка сочных форм - Холли Рамзи. Дочь одиозного звездного повара Гордона Рамзи (в его копилке достижений имеется звезда Мишлен) и его жены Таны в 2019 году подписала контракт с агентством Established Modelling и уже поучаствовала в красивейшей съемке, попав с ней на страницы мировых таблоидов.

В микроблоге молодой манекенщицы уже 213 тысяч подписчиков, и девушка не планирует на этом останавливаться: по собственному признанию, она хочет стать инфлюэнсером в мире моды.

Для этого восходящая звезда не только снимается в шикарных образах, но и досконально изучает предмет своей страсти: она учится в университете на дизайнера.