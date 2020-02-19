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    Шоу-биз

    Повзрослевшая дочь повара Гордона Рамзи делает карьеру модели плюс-сайз: фото красотки

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    <p>Мечта девушки, как указано у нее в анкете на сайте агентства, &ndash; участвовать в главных мировых модных показах</p> <div></div> - Повзрослевшая дочь повара Гордона Рамзи делает карьеру модели плюс-сайз: фото красотки

    Мечта девушки, как указано у нее в анкете на сайте агентства, – участвовать в главных мировых модных показах

    Фото: instagram.com/hollyramsayy/

    Девушка хочет стать инфлюэнсером в мире моды

    Кажется, в полку моделей плюс-сайз прибыло. К красоткам Эшли Грэм и Искре Лоуренс, продвигающим идеи бодипозитива, присоединилась еще одна девушка сочных форм - Холли Рамзи. Дочь одиозного звездного повара Гордона Рамзи (в его копилке достижений имеется звезда Мишлен) и его жены Таны в 2019 году подписала контракт с агентством Established Modelling и уже поучаствовала в красивейшей съемке, попав с ней на страницы мировых таблоидов.

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    Повзрослевшая дочь повара Гордона Рамзи делает карьеру модели плюс-сайз: фото красотки
    Повзрослевшая дочь повара Гордона Рамзи делает карьеру модели плюс-сайз: фото красотки
    Повзрослевшая дочь повара Гордона Рамзи делает карьеру модели плюс-сайз: фото красотки
    Повзрослевшая дочь повара Гордона Рамзи делает карьеру модели плюс-сайз: фото красотки
    Повзрослевшая дочь повара Гордона Рамзи делает карьеру модели плюс-сайз: фото красотки
    Повзрослевшая дочь повара Гордона Рамзи делает карьеру модели плюс-сайз: фото красотки
    Повзрослевшая дочь повара Гордона Рамзи делает карьеру модели плюс-сайз: фото красотки
    Повзрослевшая дочь повара Гордона Рамзи делает карьеру модели плюс-сайз: фото красотки
    Повзрослевшая дочь повара Гордона Рамзи делает карьеру модели плюс-сайз: фото красотки
    Повзрослевшая дочь повара Гордона Рамзи делает карьеру модели плюс-сайз: фото красотки
    Повзрослевшая дочь повара Гордона Рамзи делает карьеру модели плюс-сайз: фото красотки
    Повзрослевшая дочь повара Гордона Рамзи делает карьеру модели плюс-сайз: фото красотки
    Фото: instagram.com/hollyramsayy/

    В микроблоге молодой манекенщицы уже 213 тысяч подписчиков, и девушка не планирует на этом останавливаться: по собственному признанию, она хочет стать инфлюэнсером в мире моды.

    Для этого восходящая звезда не только снимается в шикарных образах, но и досконально изучает предмет своей страсти: она учится в университете на дизайнера.

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