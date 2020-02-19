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    Победительница Холостяк 9 решилась на изменения во внешности

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    Победительница Холостяк 9 решилась на изменения во внешности

    Даша решилась на небольшую коррекцию внешности

    Победительница Холостяк 9 и невеста Никиты Добрынина Дарина Квиткова не раз признавалась, что ранее комплектовала из-за внешности. Особенно она ощущала себя некомфортно в школьные годы.

    Теперь же девушка мотивирует подписчиков своим примером и призывает любить себя и никому не позволять влиять на самооценку. Она часто общается с подписчиками в Instagram и делится с ними весьма личными темами.

    Так, Даша решилась на небольшую коррекцию внешности, а именно – убрать ямочку на кончике носа.

    «Никогда себе ничего не колол и не исправляла (кроме коррекции десны). Завтра иду исправлять ямку на носике. Пока боюсь очень», - призналась она накануне процедуры.

    Обеспокоенные поклонники стали уточнять, какое же косметическое или хирургическое вмешательство предстоит девушке. «Не будет никакой операции. Носик останется прежним, просто ямочка уйдет », - пояснила девушка. И затем добавила в видеообращении: «Нос не будет другого размера или по другому выглядеть».

    Она также пояснила, почему они у нее возникла косметическая проблема – в детстве Даша сломала носи и в последствии на кончике образовалась ямочка.

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    Победительница Холостяк 9 решилась на изменения во внешности
    Победительница Холостяк 9 решилась на изменения во внешности
    Победительница Холостяк 9 решилась на изменения во внешности

    После того, как процедура прошла успешно, Даша решила поделиться впечатлениями с поклонниками. «Хух. Я это сделала. Теперь у меня носик ровный, без ямочки. Это не больно. Это неприятно. Чуть-чуть мне ввели гиалуроновую кислоту и просто убрали эту ямочку. Но не заметно, лицо не распухнет, поэтому все в порядке », - заверила она.

    знаменитости фотография Instagram
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