Легендарный баскетболист Дуэйн Уэйд рассказал, что его 12-летний сын Зайон стал дочерью Зайей



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Спортсмен признался, что его сын стал трансгендером

Новость действительно не оставила равнодушными никого, включая знаменитых рэперов

Бывший игрок НБА и трехкратный чемпион лиги в составе команды «Майами Хит» Дуэйн Уэйд признался, что его 12-летний сын Зайон стал дочерью Зайей. Мальчик заявил, что он трансгендер и попросил называть его женским именем. Дуэйну было непросто поделиться этой новостью с миром: «Мне было трудно решить, стоит ли об этом рассказывать. Мы понимаем, что нашей дочери 12 лет. Мы много думали насчет того, что люди скажут о таком важном решении 12-летнего человека, но мы знаем своего ребенка. Мы обсуждали это всей семьей, связывались с очень многими людьми, изучили все, что только могли, и хотим помочь не только себе, но и другим людям», – объяснил Уэйд.

Такая новость действительно не оставила равнодушными никого, включая знаменитых рэперов, наперебой отговаривающих Дуэйна от поспешных решений. «Бог не делает ошибок!» — написал Young Thug, а Boosie Badazz даже снял эмоциональное видео с речью, адресованной Зайону, Зайе и вообще всем, кто спорит с природой.