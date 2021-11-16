Доктор Комаровский признался, что он – сладкоежка

Медик отметил, что у него есть недостатки

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как ему удается сохранять молодость. Свои секреты он раскрыл в эфире рубрики «Спроси у Комаровского» на телеканале «Украина».

Доктор заявил, что тщательно следит за собой: контролирует артериальное давление и качество питания. «Я окружил себя молодыми, веселыми, красивыми людьми, которые показывают мне пример отношения к жизни, которые заставляют меня интересоваться всем хорошим в этом мире, которые приобщают меня к достижениям цивилизации», – поделился он.

По словам Комаровского, выходные он старается активно проводить на свежем воздухе (например, на рыбалке) с детьми и близкими друзьями. Врач также заявил, что тратить свободное время перед телевизором за просмотром «всяких гадостей» – это неправильно.

При этом медик отметил, что у него есть недостатки. В частности, Комаровский признался, что он большой сладкоежка и ничего с этим не может сделать. «А худеть очень, очень сложно», — посетовал он. Также, уточнил телеведущий, у него не всегда есть возможность полноценно проявлять свою двигательную активность из-за того, что его узнают поклонники на улицах.

«Главное — окружайте себя хорошими, добрыми людьми, которые вас любят не потому, что вы богатый и можете им что-то дать, а которые просто любят вас за то, что вы такой есть», — обратился врач к зрителям.

Ранее Врач Комаровский рассказал, как его использовал Зеленский.

Комментируя то, что на президентских выборах 2019 года в одном из эфиров его представляли как члена команды Зеленского, но в итоге он никакой должности не получил, Комаровский сказал, что тогда Зеленский его просто использовал. Мол, его хотели взять в команду президента только из-за его узнаваемости.